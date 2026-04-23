Tensión en 137 y 90 por un apagón: piquete y pelea entre los vecinos

al llegar a 48 horas sin luz, vecinos cortaron la calle / EL DIA

Momentos de tensión se vivieron este miércoles por la tarde en la intersección de 137 y 90, donde vecinos de la zona de Puente de Fierro decidieron cortar el tránsito en reclamo por la falta de suministro eléctrico que, según denunciaron, llevaba más de 48 horas sin resolverse.

De acuerdo a lo que manifestaron frentistas a este diario, amplios sectores del barrio permanecieron dos días sin luz, lo que motivó la protesta que incluyó la quema de neumáticos y maderas sobre la calzada. El corte fue total y se extendió durante al menos dos horas, generando importantes complicaciones en la circulación.

Con el correr de los minutos, la situación se tornó cada vez más tensa. Testigos relataron que algunos automovilistas intentaron atravesar el piquete, lo que derivó en una violenta discusión con los manifestantes.

“No dejan pasar ni por una emergencia”, fue una de las principales quejas de quienes quedaron varados en la zona. Un vecino aseguró que intentó llegar a una farmacia de turno pero no se lo permitieron: “Quise pasar por una urgencia y no me dejaron. Tienen palos y son violentos”, expresó.

Según describieron, los manifestantes mantenían una postura firme e impedían el paso en todos los casos, incluso ante situaciones de necesidad.

La situación se normalizó al finalizar la tarde, cuando el servicio eléctrico fue restablecido y los vecinos decidieron levantar el corte y regresar a sus hogares.

Desde Edelap explicaron que el inconveniente se originó a raíz del fuerte temporal del martes, que provocó anegamientos en distintos sectores de la zona e impidió el acceso del personal técnico a los puntos afectados. Según indicaron, estas condiciones dificultaron las tareas de reparación y extendieron los tiempos de restitución del servicio.