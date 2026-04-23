Sin descanso, el grupo entrena por la mañana

Después del partido de anoche en el estadio Ciudad de Caseros, por la Copa Argentina, los jugadores de Gimnasia regresaron al predio de Estancia Chica donde pasaron la noche, ya que la práctica se hoy se realizará en horario matutino.

Precisamente, el plantel empezó a trabajar con la mirada puesta en el viaje a Córdoba, ya que el domingo enfrentará a Belgrano, desde las 17:30, en el estadio Julio César Villagra.

La práctica servirá para que el Pata Pereyra empiece a preparar el partido contra el Pirata, que será clave para sus aspiraciones de poder clasificar.