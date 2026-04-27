Blanco de tres atentados en dos años

Casi dos siglos después del fallido ataque contra Andrew Jackson en el Capitolio, la violencia política vuelve a marcar la historia de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha sido blanco de tres atentados en apenas dos años, una cifra sin precedentes en la era moderna.

El episodio más reciente ocurrió en Washington el sábado, cuando un hombre armado fue detenido tras disparar cerca de una gala. Trump resultó ileso. Antes, en julio de 2024, sufrió un ataque durante un mitin en Pensilvania: una bala rozó su oreja, dejó un muerto y varios heridos. En septiembre, otro sospechoso fue detectado armado en su club de golf en Florida, y semanas más tarde un individuo fue arrestado en un control de seguridad en California.

Aunque impactante, la amenaza no es nueva. Cuatro presidentes -entre ellos Abraham Lincoln y John F. Kennedy- fueron asesinados. También sobrevivieron a ataques figuras como Ronald Reagan en 1981.