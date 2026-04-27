A 40 años de Chernobyl, Zelenski acusó a Rusia de “terrorismo nuclear”

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, acusó a Rusia de “terrorismo nuclear” al cumplirse el 40º aniversario del desastre de Chernobyl, en medio de la guerra iniciada en 2022.
“El mundo no puede permitir que continúe este terrorismo nuclear”, afirmó, y advirtió que Moscú está “una vez más llevando al mundo al filo de un desastre provocado por el hombre”, al tiempo que reclamó mayor presión internacional.
El mandatario subrayó que drones rusos sobrevuelan con frecuencia la zona de exclusión e incluso recordó que uno impactó el año pasado contra la cubierta protectora del reactor accidentado. La tragedia de 1986, considerada la peor catástrofe nuclear civil, dejó una huella profunda: miles de muertos y cientos de miles de personas expuestas a radiación, incluidos los llamados “liquidadores”.
Informes internacionales estiman miles de víctimas, aunque organizaciones independientes elevan ampliamente esa cifra.
En paralelo, el papa León XIV llamó a que la energía atómica se utilice “solo con fines pacíficos” y sostuvo que Chernobyl “marcó la conciencia de la humanidad” y “sigue siendo una advertencia” sobre los riesgos de tecnologías cada vez más poderosas.
La conmemoración coincidió con nuevos ataques: Ucrania reportó bombardeos con drones que dejaron muertos y heridos en regiones como Sumi y Dnipró, además de daños en viviendas. Rusia, por su parte, informó víctimas en Crimea. A cuatro décadas del desastre, el recuerdo de Chernobyl vuelve a encender alarmas en un escenario de guerra.
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