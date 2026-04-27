Israel acusa a Hezbolá y el alto el fuego tambalea

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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió que las acciones del grupo integrista islámico Hezbolá están “desmantelando” el alto al fuego en el sur del Líbano y prometió responder con “firmeza”. “Las violaciones de Hezbolá están, en la práctica, desmantelando el alto al fuego”, afirmó durante una reunión de gabinete, en un mensaje que eleva la tensión en la frontera.
Según explicó, Israel se reserva el derecho de actuar ante “ataques planeados, inminentes o en curso”, e incluso para prevenir amenazas emergentes, en línea con los acuerdos alcanzados con Estados Unidos y Líbano. En ese marco, el ejército israelí interceptó tres drones antes de que ingresaran a su territorio y emitió órdenes de evacuación para siete localidades del sur libanés, donde luego llevó a cabo bombardeos contra objetivos vinculados al grupo chiita.
Desde Hezbolá rechazaron las acusaciones y aseguraron que sus acciones son “una respuesta legítima” a las supuestas violaciones israelíes del acuerdo desde su inicio. Medios oficiales libaneses informaron ataques en zonas como Kfar Tibnit y Zawtar el Sharqiyah, con reportes de víctimas y daños en áreas residenciales. El frágil cese al fuego, prorrogado recientemente, vuelve así a quedar en riesgo en medio de acusaciones cruzadas, operaciones militares casi diarias y una creciente tensión regional que amenaza con escalar el conflicto.
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