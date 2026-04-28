Sospechas de corrupción y padrinazgos políticos

El ahora ex secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos María Frugoni, fue eyectado del Gobierno cuando se supo que omitió declarar siete departamentos que tenía en Miami. Es un paso obligatorio para cualquier funcionario detallar los bienes que posee antes de entrar al sector público. “Fue un error”, dijo el apuntado. Como si se hubiera olvidado de declarar una moto. Lo que hizo Frugoni está mal y por eso dejó el cargo. El Ejecutivo, si se quiere, actuó bien.

Frugoni siguió el camino de otros funcionarios de segundo orden que, por cuestiones también vidriosas, debieron alejarse de la gestión. Sospechas de corrupción, flojedad de papeles, en los primeros dos años de Milei la regla pareció ser la “ejecución simbólica” para no manchar el lema de un gobierno que se jactaba -se jacta aún- de haber venido a re-instaurar ciertas reglas morales perdidas por la clase política tradicional. Pero…

Un fiscal -Sergio Rodríguez, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)- acaba de solicitar a un juez que cite a declaración indagatoria al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, la ex AFIP), Andrés Vázquez, y amplíe la investigación sobre su patrimonio porque quiere determinar si le caben los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos provenientes del cobro de dádivas y evasión tributaria.

Vázquez también tuvo un olvido: omitió declarar inmuebles que compró en Miami (¡qué fijación!) y, parece, montó todo un sistema patrimonial para ocultar que él era el dueño y beneficiario final detrás de una red de sociedades offshore. O sea, Vázquez está apuntado judicialmente por hacer lo que él debe combatir desde el cargo que ocupa.

Por ahora, a Vázquez nadie le pidió la renuncia.

Firme en el cargo

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El hombre ha gastado notablemente desde que llegó a Balcarce 50 con Milei. Y también se olvidó de declarar una casa en un country de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, que fue adquirida en los papeles por su esposa, Bettina Angeletti. También es obligatorio hacerlo, según la normativa para funcionarios. Otro olvido u error, de acuerdo a lo que se dijo en su momento.

Adorni sigue en su cargo.

Eso, pese a la tormenta judicial y mediática que pesa sobre él y que indudablemente viene erosionando la credibilidad del gobierno hace más de 40 días.

Adorni hablará mañana en el Congreso porque es una obligación de su cargo rendir cuentas de la gestión, pero toda la atención se la llevará la parte en la que se referirá al escándalo que lo involucra. Dicen que será tan para ”alquilar balcones” que hasta irá el presidente Milei a presenciarlo desde las alturas del palco principal de Diputados.

Lo dicho: Frugoni voló dos días después de que la prensa -tan denostada por Milei- develara su compulsión por comprar propiedades en Florida. Vázquez y Adorni siguen en sus despachos. ¿Porqué? Respuesta: cuestiones de padrinazgos.

Frugoni dependía del ministro de Economía, Luis Caputo, que lo puso ahí luego de un paso del ahora renunciado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De donde se fue por lo mismo: porque nunca declaró lo que tenía. Caputo no quiso ruido, acaso porque nunca fue realmente un hombre de su riñón.

Un fuerte respaldo

Pero Vázquez tiene un padrino político mucho más pesado: el asesor en comunicación Santiago Caputo quien, aún en cierto declive, sigue siendo una de las personas más poderosas del Gobierno. Con injerencia en áreas sensibles, como la Secretaría de Inteligencia, la mencionada ARCA y demás. Voltear a Vázquez es pegarle al joven Caputo, que ya viene golpeado porque perdió manejo en un nicho clave como el ministerio de Justicia, hoy en manos de Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia. Un capítulo más de la interna eterna en el gobierno mileísta.

Adorni, se sabe, es uña y carne con Karina, acaso la persona con más poder en la Rosada. La que se cargó al hombro la gestión política del Gobierno. No podría tener Adorni un padrinazgo más potente, donde se incluye, claro, al propio Presidente, que lo reconoce amigo.

Esa doble vara que mostró el caso Frugoni respecto a Adorni y Vázquez es interpelada ahora ya no desde la política, por una oposición que empieza a encontrar flancos débiles por dónde entrarle a la gestión Milei luego de dos años de desorientación, sino también desde el Poder Judicial. El avance o no de las causas en ese sendero pondrá a prueba hasta dónde llegará la fortaleza de los padrinazgos políticos antes mencionados.