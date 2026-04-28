Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Análisis

Sospechas de corrupción y padrinazgos políticos

Mariano Pérez de Eulate

Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com

28 de Abril de 2026 | 02:17
Edición impresa

El ahora ex secretario de Coordinación de Infraestructura, Carlos María Frugoni, fue eyectado del Gobierno cuando se supo que omitió declarar siete departamentos que tenía en Miami. Es un paso obligatorio para cualquier funcionario detallar los bienes que posee antes de entrar al sector público. “Fue un error”, dijo el apuntado. Como si se hubiera olvidado de declarar una moto. Lo que hizo Frugoni está mal y por eso dejó el cargo. El Ejecutivo, si se quiere, actuó bien.

Frugoni siguió el camino de otros funcionarios de segundo orden que, por cuestiones también vidriosas, debieron alejarse de la gestión. Sospechas de corrupción, flojedad de papeles, en los primeros dos años de Milei la regla pareció ser la “ejecución simbólica” para no manchar el lema de un gobierno que se jactaba -se jacta aún- de haber venido a re-instaurar ciertas reglas morales perdidas por la clase política tradicional. Pero…

Un fiscal -Sergio Rodríguez, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)- acaba de solicitar a un juez que cite a declaración indagatoria al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, la ex AFIP), Andrés Vázquez, y amplíe la investigación sobre su patrimonio porque quiere determinar si le caben los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos provenientes del cobro de dádivas y evasión tributaria.

Vázquez también tuvo un olvido: omitió declarar inmuebles que compró en Miami (¡qué fijación!) y, parece, montó todo un sistema patrimonial para ocultar que él era el dueño y beneficiario final detrás de una red de sociedades offshore. O sea, Vázquez está apuntado judicialmente por hacer lo que él debe combatir desde el cargo que ocupa.

Por ahora, a Vázquez nadie le pidió la renuncia.

Firme en el cargo

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El hombre ha gastado notablemente desde que llegó a Balcarce 50 con Milei. Y también se olvidó de declarar una casa en un country de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, que fue adquirida en los papeles por su esposa, Bettina Angeletti. También es obligatorio hacerlo, según la normativa para funcionarios. Otro olvido u error, de acuerdo a lo que se dijo en su momento.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Interna al rojo vivo en el PJ: nuevo cruce por el reparto de alimentos

LE PUEDE INTERESAR

Piden indagar al titular de ARCA por presunto lavado y evasión

Adorni sigue en su cargo.

Eso, pese a la tormenta judicial y mediática que pesa sobre él y que indudablemente viene erosionando la credibilidad del gobierno hace más de 40 días.

Adorni hablará mañana en el Congreso porque es una obligación de su cargo rendir cuentas de la gestión, pero toda la atención se la llevará la parte en la que se referirá al escándalo que lo involucra. Dicen que será tan para ”alquilar balcones” que hasta irá el presidente Milei a presenciarlo desde las alturas del palco principal de Diputados.

Lo dicho: Frugoni voló dos días después de que la prensa -tan denostada por Milei- develara su compulsión por comprar propiedades en Florida. Vázquez y Adorni siguen en sus despachos. ¿Porqué? Respuesta: cuestiones de padrinazgos.

Frugoni dependía del ministro de Economía, Luis Caputo, que lo puso ahí luego de un paso del ahora renunciado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De donde se fue por lo mismo: porque nunca declaró lo que tenía. Caputo no quiso ruido, acaso porque nunca fue realmente un hombre de su riñón.

Un fuerte respaldo

Pero Vázquez tiene un padrino político mucho más pesado: el asesor en comunicación Santiago Caputo quien, aún en cierto declive, sigue siendo una de las personas más poderosas del Gobierno. Con injerencia en áreas sensibles, como la Secretaría de Inteligencia, la mencionada ARCA y demás. Voltear a Vázquez es pegarle al joven Caputo, que ya viene golpeado porque perdió manejo en un nicho clave como el ministerio de Justicia, hoy en manos de Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia. Un capítulo más de la interna eterna en el gobierno mileísta.

Adorni, se sabe, es uña y carne con Karina, acaso la persona con más poder en la Rosada. La que se cargó al hombro la gestión política del Gobierno. No podría tener Adorni un padrinazgo más potente, donde se incluye, claro, al propio Presidente, que lo reconoce amigo.

Esa doble vara que mostró el caso Frugoni respecto a Adorni y Vázquez es interpelada ahora ya no desde la política, por una oposición que empieza a encontrar flancos débiles por dónde entrarle a la gestión Milei luego de dos años de desorientación, sino también desde el Poder Judicial. El avance o no de las causas en ese sendero pondrá a prueba hasta dónde llegará la fortaleza de los padrinazgos políticos antes mencionados.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

Con Estudiantes y Gimnasia clasificados, terminó la fecha 16 del Apertura: estos serían los cruces de Octavos

La recolección de la basura “verde” abrió un fuerte cruce en La Plata

¡Atentos Estudiantes y Gimnasia! Confirman día y hora de los partidos de la última fecha del Apertura

Quién es la nueva funcionaria municipal designada por Alak

Detectaron en Argentina seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo

¡Adentro! Gimnasia clasificó a los playoff del Torneo Apertura gracias al resultado de Huracán

Fallo histórico: diecisiete años de cárcel para un conductor que mató a 5 jóvenes

Qué se sabe del megaproyecto para instalar una planta de gas en Puerto La Plata
Últimas noticias de Política y Economía

Municipales aceptaron la oferta salarial y mantienen medidas de fuerza

Pergamino incorporará un PET/CT en el COP tras un acuerdo institucional

Ramallo: alertan por una campaña agrícola con bajos rindes y pérdidas

Por una tasa actualizada de la ANAC aumentan los pasajes de avión
Espectáculos
Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: del cuadro de bronquitis al hermetismo
Charly García volvió a su casa tras permanecer una semana internado por una cirugía
¡Devastado! Brian Sarmiento habló de su crisis económica y la pérdida de vínculo con sus hijas
Por pedido del director: Helena Bonham Carter abandona la cuarta temporada de The White Lotus ¿Quién la reemplaza?
La historia secreta del encuentro de Zaira Nara y Paula Chaves que terminó en reconciliación
Deportes
El platense Etcheverry fue eliminado en los octavos de final del M1000 de Madrid
En un partidazo, PSG lo da vuelta y le gana 3 a 2 al Bayern Munich en la ida de las semifinales de la Champions League
Otro dolor de cabeza para Scaloni: Nico González se lesionó y llegaría casi sin rodaje al Mundial 2026
VIDEO. ¿Y si el road show hubiese sido en La Plata?
Confirmada la lista de Las Panteras para este 2026: cuatro de las Lobas y casi la mitad con paso por La Plata
Información General
VIDEO. Sorpresa en el cielo de Buenos Aires por la caída de un bólido: "bola de fuego"
Fallo histórico: diecisiete años de cárcel para un conductor que mató a 5 jóvenes
Detectaron en Argentina seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo
De 1.000 a 150 empleados: el drástico plan de Sturzenegger para "modernizar" el SMN
Programadores: su demanda no cae pese a la IA
Policiales
Alerta por una amenaza de tiroteo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP
Amenazas en escuelas: intiman a una familia a pagar $6 millones por "costo de operativos"
VIDEO. Así fue el choque de frente en la 511
Un empresario acusado de ser estafador: quién es el hombre denunciado por brutales golpizas en Pilar
Se usa cualquier mentira para justificar un femicidio: "Soy gordo y la aplasté sin querer"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla