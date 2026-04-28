Emiratos Arabes Unidos anunció que se retirará de la OPEP a partir de mayo

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Se trata del grupo que reúne a los mayores productores de petróleo del mundo
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Para proteger su "interés nacional", Emiratos Arabes Unidos anunció que se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en mayo, un revés para la alianza, golpeada de lleno por la guerra en Medio Oriente.
De esta manera, uno de los mayores productores de petróleo del mundo dejará también la alianza OPEP+, a la que también pertenece Rusia, a partir del 1º de mayo. "Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Arabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional", indicó la agencia Wam.
Fundada en 1960, la OPEP, que reúne actualmente a 12 miembros, forjó en 2016 una alianza con otros diez países (incluido Rusia) bajo un acuerdo llamado OPEP+, con el fin de limitar la oferta y apoyar los precios frente a los desafíos que plantea la competencia de Estados Unidos.
Tras la salida desde 2019 de Qatar y luego de Ecuador y Angola, el anuncio causó sorpresa, si bien el país, deseoso de producir más, había manifestado sus discrepancias dentro del grupo en los últimos años.
Con todo había recibido un trato de favor para que aumentara sus cuotas de producción más que el resto.
Además es uno de los países más atacados por Irán en represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, lanzada el 28 de febrero. El conflicto provocó que el estrecho de Ormuz, por donde en general transita un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, quedase prácticamente cerrado. Esto hizo a su vez que los precios se dispararan.
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Habida cuenta de la situación actual en el estrecho, Emiratos Arabes Unidos no desea verse sometido a cuotas cuando la situación vuelva a la normalidad, según una fuente próxima al ministerio de Energía.
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