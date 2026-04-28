“Boca es la medida para recuperarnos”

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Cruzeiro se juega gran parte de su futuro en el partido de esta noche ante Boca, en Belo Horizonte.
En medio de la lucha por no descender, el sábado ganó por el Brasileirao con la mayoría de titulares y, tras la victoria, el técnico Artur Jorge se refirió al encuentro ante el Xeneize: “Tenemos que descansar bien, tenemos que recuperarnos para poder responder. Y Boca es una buena medida”.
Con un calendario ajustado y exigente, en el que lucha por la permanencia en el torneo brasileño, compite internacionalmente y tiene en el horizonte el clásico ante el Atlético Mineiro, el entrenador de la Raposa afirmó: “Para nosotros la seguidilla empezó mucho antes, porque afrontamos todos los partidos con mucha seriedad y también con compromiso. La verdad es que, después de ganar aquí, tenemos que empezar a pensar en Boca”.
“Cuando empiezo a ver dentro del grupo a mis jugadores pensando y expresándose de esta forma, mi trabajo en relación con eso se vuelve más simple, porque ellos mismos tienen la noción y la conciencia de que realmente tenemos una larga temporada”, añadió.
Y agregó: “Hay objetivos por cumplir. Es importante ganar porque trae confianza, también valoriza y valida el trabajo realizado, potencia a los jugadores y hace que este Cruzeiro pueda intentar avanzar por un camino más consistente, y una consistencia basada en las victorias”.
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