La Fed, entre el fin de la era Powell y la inflación

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Erwan Lucas
Las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, en particular sobre la inflación, centrarán la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central), posiblemente la última dirigida por su presidente Jerome Powell.
El Comité de Política Monetaria de la Fed (FOMC) se reúne hoy y mañana y se espera que conserve las tasas de referencia, actualmente en un rango de entre 3,50% y 3,75%, prolongando la pausa que inició a comienzos de año.
“Como no hay la menor posibilidad de que la Fed cambie sus tipos de interés, nuestra atención estará sobre todo en cualquier elemento relativo a los futuros movimientos de política monetaria del banco central”, explicó Nancy Vanden Houten, economista de Oxford Economics. Esta interpretación es compartida por casi todos los analistas, que no prevén una modificación en las tasas en esta reunión. La mayoría ni siquiera anticipa un cambio antes de fin de año, en el mejor de los casos.
En Estados Unidos el combustible aumentó más de un 15% en marzo y la inflación podría superar de nuevo el 3% anual, lejos del objetivo del 2% a largo plazo fijado por la Fed, que tiene un doble mandato: mantener los precios estables y el desempleo bajo. Por eso, suele subir las tasas de interés.
En esta reunión, con la guerra entrando en su novena semana, es probable que los funcionarios de la Fed se concentren más en contener la inflación que en el mercado laboral.
La guerra “reforzó la incertidumbre”, agregó Vanden Houten.
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Es probable que los miembros del Comité “anticipen un aumento de los riesgos relacionados con la inflación y una disminución de los riesgos para el mercado laboral”, explicó.
Kenneth Kim, economista de KPMG, señaló que las sólidas contrataciones recientes “dan a la Fed cierto margen” para centrarse temporalmente más en los precios.
Los analistas observarán con especial atención la conferencia de prensa de Powell, prevista para mañana, para tomar el pulso a la situación.
Debería tratarse de la última reunión presidida por Powell, cuyo mandato finaliza a mediados de mayo, antes de la próxima cita prevista para el 16 y 17 de junio.
El presidente Donald Trump ya designó a su sucesor, Kevin Warsh, quien el martes prometió salvaguardar la independencia de la Fed ante las presiones políticas en medio de un espinoso proceso de confirmación.
Pero el último gran obstáculo para el candidato de Trump se eliminó el domingo, cuando el senador republicano Thom Tillis dijo que respaldaría a Warsh.
Este apoyo, anunciado en redes sociales, se produce después de que el Departamento de Justicia informara el viernes de finalizaba la investigación sobre Powell por presunta mala gestión en relación a los altos costos en las obras de renovación de la sede de la Fed, condición que Tillis había impuesto para respaldar a Warsh.
AFP
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