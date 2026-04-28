No terminó la indagatoria a García Furfaro

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El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo S.A., declaró ayer durante tres horas y continuará con su indagatoria mañana en la causa que investiga las más de 114 muertes derivadas del fentanilo contaminado.
Fuentes de la investigación informaron que García Furfaro “tiene mucho para decir”, por lo que el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, resolvió que retomara su testimonio este 29 de abril.
“Se alargó mucho y dijo que todavía le falta”, señalaron allegados al expediente.
El pasado jueves 23 de abril, a través de una videollamada por Zoom, García Furfaro comenzó con su segunda indagatoria en el caso, en la que reiteró que se trató de un atentado y que no tiene relación con la contaminación por bacterias en las ampollas.
García Furfaro está acusado de graves delitos, que pueden dejarlo preso por más de 15 años.
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