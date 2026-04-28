Reforma electoral: rechazo de un gobernador “aliado”

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Para el peronista tucumano Osvaldo Jaldo “es un traje a medida para La Libertad Avanza”. También reproches desde el PRO
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se manifestó ayer en contra de la reforma electoral impulsada por el presidente Javier Milei y la calificó como un “traje a medida” para La Libertad Avanza (LLA). “El gobierno nacional está intentando hacerse un traje a medida en materia electoral. Mandó no solo la eliminación de las PASO sino un conjunto de medidas. Vienen por la eliminación definitiva de las PASO”, afirmó Jaldo en declaracioens a una radio tucumana.
El principal punto por el que se opone es la defensa de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que el oficialismo pretende eliminar, y su consecuencia sobre las elecciones internas de las distintas fuerzas políticas.
“Es una herramienta de ordenamiento dentro de los partidos políticos, permite hoy que cualquier ciudadano de la provincia que quiera ser candidato legítimamente se puede presentar y competir dentro de su espacio. Entendemos que eliminarlas es en perjuicio de todos los partidos políticos pero fundamentalmente de los ciudadanos, porque votan y quieren participar”, dijo.
Es decir, Jaldo se opone firmemente a la supresión de las PASO y argumenta que, dicha medida, perjudica a los partidos y a los ciudadanos “al limitar” la competencia democrática interna: de ser así, todos los espacios deberían volver a regirse estrictamente por sus cartas orgánicas para elegir candidatos, lo que señala como un “retroceso”.
Respecto a la Boleta Única de Papel (BUP), y a pesar de que el proyecto nacional la promueve, el mandatario provincial señaló que el PJ tucumano tendrá una postura oficial, por medio de su Consejo Provincial, y se despegará de la iniciativa planteada por el Ejecutivo Nacional.
Esta crítica de Jaldo al oficialismo, marca un distanciamiento significativo de uno de los gobernadores “dialoguistas” que, hasta hoy, había sido uno de los “aliados estratégicos” del Gobierno Nacional en el Congreso y, con estas declaraciones, complicaría el escenario de LLA en el Senado
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Sospechas de corrupción y padrinazgos políticos
El presidente del bloque del PRO en diputados, Cristian Ritondo, tomó este lunes distancia del proyecto de reforma política del Gobierno que incluye la eliminación de las PASO y dijo que, en el caso de las elecciones primarias, “no tiene que ser blanco o negro, puede haber un término medio”.
Ritondo lamentó que el proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso sin haberlo discutido antes con el PRO, el principal aliado del oficialismo en el Parlamento, y aclaró que aún no fue hablado por la bancada que él encabeza. “Lamentablemente, no tuvimos la oportunidad de consensuar antes de que viniera el proyecto”, señaló.
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