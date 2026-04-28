En el Barrio La Loma se cansaron de la inseguridad

Vecinos de La Loma se movilizaron por la creciente inseguridad / EL DIA

Un grupo de vecinos de La Loma se reunió ayer en asamblea, donde se exteriorizó una creciente preocupación por el incremento de los hechos delictivos y se decidió un plan de acción para reclamar medidas de seguridad.

Según relataron en el lugar, en las últimas semanas se registró una seguidilla de robos con un modus operandi similar, principalmente en el sector comprendido por las calles 16 y 36 y los alrededores.

Gisella, una vecina de la calle 16, explicó que la iniciativa surgió “por la alta ola de hechos delictivos”, que incluye tanto intentos de robo como asaltos concretados. En su caso particular, contó que delincuentes ingresaron en su vivienda días atrás durante la madrugada: “Se metieron por el patio, cortaron la reja con una amoladora y accedieron por una ventana. Nos salvó la alarma”, detalló.

De acuerdo a su testimonio, en lo que va de abril se registraron entre “once y doce casos”. Los eventos ocurren mayormente durante la noche o la madrugada, aunque también se han reportado otros a última hora de la tarde. “En muchos casos se mandaron con gente adentro de las casas. Si no hay alarma o algún ruido que los alerte, avanzan”, señaló.

Además, la vecina aseguró que hubo situaciones violentas: “A la vuelta de mi casa ingresaron a otra a las dos de la mañana, golpearon al propietario y le robaron. En otra cuadra, a un vecino lo ataron y le llevaron hasta el auto”.

En cuanto a los responsables, indicó que no pudieron determinar su origen, aunque sí advirtieron un cierto nivel de planificación. “Por las cámaras vemos que se mueven vestidos de negro y con características similares. Parecen organizados”, sostuvo.

Frente a este escenario, los vecinos elevaron una nota formal al titular de la comisaría cuarta, en la que expresaron su “profunda preocupación” por los acontecimientos recientes.

En el escrito, fechado en abril de 2026, detallaron que los delitos se repiten “prácticamente todos los días” en distintos horarios, incluyendo tarde, noche y madrugada. En las últimas horas, de hecho, se reportaron robos en Diagonal 73 y 28 y en 31 y 48. En ambos casos, actuaron motochorros, que se alzaron con una Honda CBX 250 y una Mondial 110, entre otras pertenencias.

Como principal reclamo, pidieron a las autoridades policiales una mayor presencia de efectivos, con el objetivo de prevenir nuevos hechos y llevar tranquilidad a los vecinos.