El dólar pegó otro salto, pero el Central compró

Tras varias jornadas de estabilidad, el mercado financiero local experimentó una jornada de mayor tensión y volatilidad. Mientras el dólar oficial y los financieros mostraron subas significativas, los activos de renta fija y variable operaron bajo presión.

El dólar oficial salió de su letargo y subió un 1,46%, cerrando en $1.440 para la venta. Esta tendencia se replicó en las cotizaciones financieras y el mercado informal:

El dólar blue también pegó un salto de $10 respecto al cierre previo, ubicándose en $1.430. Mientras que el MEP cerró en $1.463,70, presionando la brecha.

El precio del dólar CCL (Contado con Liqui): fue el más alto entre los financieros, operando en torno a los $1.518,70. Y el dólar Tarjeta se mantiene como la opción más cara para el público, en $1.872.

Bonos y Riesgo País: Sexta rueda en rojo

Los títulos de deuda soberana en dólares no logran encontrar un piso. Ayer cayeron por sexta rueda consecutiva, liderados por los títulos de mayor plazo. El AE38 cayó un 1,1%, seguido por el AL41 (-1%) y el GD30 (-0,9%).

Debido a la caída de los bonos, el indicador de JP Morgan sobre el riesgo país subió hasta los 573 puntos básicos (algunos reportes intradiarios incluso lo situaron cerca de los 580), marcando un retroceso respecto a las semanas de optimismo previo.

El índice de la Bolsa porteña no fue la excepción al clima de cautela. El S&P Merval registró una leve suba nominal en pesos, cerrando en torno a los 2.870.740 puntos, pero en términos reales (ajustado por el CCL) la sensación fue de estancamiento.

En Wall Street, los papeles argentinos operaron mayoritariamente a la baja, con caídas en Loma Negra (-2,9%) y Banco Supervielle (-1,7%).

La racha continúa

Pese a la presión sobre el tipo de cambio, el Banco Central logró mantener su racha compradora, aunque por un monto más modesto que en jornadas previas.

Las compras del día fueron de US$ 54 millones. mientras que las Reservas Brutas cerraron en US$ 46.088 millones.

Aunque el Central compró divisas, las reservas totales mostraron una caída contable de casi US$100 millones debido a pagos de deuda y revaluación de activos.

En resumen: Fue un lunes -el último del mes de abril- de “reacomodamiento”. El mercado parece estar testeando nuevos niveles de precios tras el período de estabilidad, con un ojo puesto en la licitación de deuda que el Tesoro realizará hoy.

cancelar compromisos

El gobierno de Javier Milei anunció que aumentará la emisión de bonos en dólares con el fin de acumular más divisas estadounidenses y poder completar el monto necesario para cancelar el vencimiento de 4.300 millones de dólares durante los primeros días de julio de 2026.

El director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, Felipe Núñez, expuso que “se amplía la emisión de AO27 y AO28 a USD 350 millones + 2.ª vuelta de USD 100 millones”.

En este contexto, el Ministerio de Economía, a cargo de Caputo, llevará adelante en la fecha una nueva licitación de la deuda. Junto a los Bonaerenses, se realizarán ofertas de diferentes instrumentos financieros a los inversores.