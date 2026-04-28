Actividades: matemáticas, deportes y lectura

CONTACTOS

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Por WhatsApp: 2215436272

CLASES DE APOYO EN MATEMÁTICAS

En la Biblioteca Alejo Iglesias, de 6 entre 43 y 44 de Villa Elisa, se brindan clases de apoyo de matemática para estudiantes de 1°, 2° y 3° año de secundaria. La actividad es gratuita y solo se solicita llevar hojas y cuaderno. Se realiza los miércoles a las 16.

deportes y yoga EN TRICOLORES

El Club Tricolores informó sobre las distintas actividades deportivas y de apoyo escolar que se realizan en la institución. Fútbol infantil, lunes y jueves a las 18; Fútbol Juvenil, martes , miércoles y viernes a las 18. Mayores, de lunes a viernes a las 19. Voley: lunes y miércoles de 18 a 21. Newcom: martes y jueves a las 15. Yoga: martes y jueves a las 9. Apoyo escolar gratis: martes y jueves a las 10; miércoles y viernes a las 14. El club que tiene sede en calle 94 entre 4 y 5 y polideportivo en 648 y 1. Valores de cuotas: Newcom y Vóley $30.000; Fútbol $20.000; Yoga $35.000.

LECTURA EN el club LIBERTAD

El Club Libertad (51, 16 y 17) tiene Taller de Lectura sobre la literatura latinoamericana, los lunes de 16.30 a 18. Arancel: $25.000. Inscripción: 2215793355.

JIU JITSU EN EL CLUB MUNDIAL

Se dictan clases de Jiu Jitsu Brasileño, los días lunes y viernes, a las 20.30, en el Club Mundial, de 529 esquina 9, Tolosa. Informes e inscripción al 221-5912952 o al Instagram @dojohelenadetroya.