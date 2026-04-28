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La Ciudad |Sistemas de calefacción ante las bajas temperaturas

Ya advierten por los riesgos de intoxicación con monóxido de carbono

Ya advierten por los riesgos de intoxicación con monóxido de carbono
28 de Abril de 2026 | 02:15
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Con el inicio de los días fríos en la ciudad, se dio a conocer una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, un gas altamente peligroso que puede provocar consecuencias graves para la salud.

Desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Plata, advirtieron sobre la importancia de evitar el uso de hornallas y hornos como método de calefacción y remarcaron la necesidad de verificar el correcto funcionamiento de estufas, calentadores y caloventores. Asimismo, insistieron en garantizar una adecuada ventilación en todos los ambientes.

En esa línea, también se desaconseja el uso de braseros o salamandras que no cuenten con salida al exterior. En caso de ser necesarios, se recomienda encenderlos fuera del hogar, permitir el ingreso de aire manteniendo una puerta o ventana entreabierta, supervisar su funcionamiento en todo momento y apagarlos completamente antes de ir a dormir.

Otra de las medidas preventivas es apagar estufas y aparatos eléctricos durante la noche o al salir del domicilio, además de no dejar a niños solos en espacios donde haya equipos encendidos.

Para evitar accidentes, también es fundamental realizar una limpieza periódica de filtros y conductos de ventilación, así como prestar atención al color de la llama: si es amarilla, roja o anaranjada, puede indicar un problema en la combustión.

ALERTA

El monóxido de carbono representa un riesgo particular porque no tiene olor, color ni genera irritación, por lo que resulta imperceptible. Entre los síntomas más frecuentes de intoxicación se encuentran el dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, confusión, visión borrosa, debilidad, falta de coordinación, palpitaciones e irritabilidad.

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En situaciones más severas, puede derivar en pérdida de conocimiento, convulsiones, coma, arritmias, hipotensión e incluso eventos cardíacos. Ante cualquiera de estos signos, se recomienda ventilar el ambiente de inmediato, retirarse del lugar y acudir al centro de salud más cercano.

 

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