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Espectáculos |Una tendencia en alza

Preocupada por la IA, Taylor Swift busca patentar su voz

Ante el crecimiento de contenido generado con Inteligencia Artificial, la cantante presentó ayer una solicitud

Preocupada por la IA, Taylor Swift busca patentar su voz

taylor swift se suma a la tendencia que ya iniciaron otras figuras como McConaughey o johansson

28 de Abril de 2026 | 03:26
Edición impresa

Taylor Swift presentó solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos (USPTO, en inglés) para registrar su voz como una marca comercial.

La cantante envió dos muestras de su voz a la USPTO. Cada uno comienza con “Hola, soy Taylor” y anuncia el lanzamiento de su más reciente álbum, “The life of a showgirl”, que se publicó a comienzos de octubre.

En septiembre de 2024, la estrella condenó la publicación en la página web de la campaña de Donald Trump de una imagen falsa de ella en la que supuestamente pedía a las personas respaldar la candidatura del multimillonario republicano.

“Esto acrecentó mis miedos sobre la AI, y los peligros de divulgar la desinformación”, escribió en ese momento Taylor Swift en su cuenta de Instagram.

Esta iniciativa es similar a la tomada por el actor Matthew McConaughey a comienzos de año, ante el surgimiento de contenido generado con inteligencia artificial (IA).

En enero pasado, el protagonista de la comedia “Cómo perder a un hombre en diez días” entre otros éxitos se convirtió en el primer artista en pedir a la USPTO protección contra el uso indebido de su voz por parte de modelos de IA.

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McConaughey no se opone de plano a la IA generativa y tiene una participación en capital en la startup ElevenLabs, especializada en voces. La compañía ya creó una versión IA de su voz. “Nos queremos asegurar de que nuestros clientes tengan el mismo tipo de protección que tienen sus empresas”, explicó el abogado Kevin Yorn, que representa al actor.

Numerosos artistas han manifestado su preocupación por el uso de su imagen y voz en creaciones de inteligencia artificial.

Varios estados estadounidenses han aprobado leyes para prohibir esta práctica, pero muchos se enfocan sobre todo en usos maliciosos o con fines comerciales.

Solo algunas, como la aprobada en 2024 en Tennessee, ofrecen una protección mayor.

Pocos actores han iniciado acciones legales para proteger sus derechos.

El ejemplo más notable es el de Scarlett Johansson, quien en 2023 demandó a la aplicación Lisa AI para crear, sin su consentimiento, un avatar similar a ella con fines publicitarios. Una posición que, hace dos años, volvió a blanquear al enfrentarse con el gigante OpenAI.

Taylor Swift no quiere que la IA use su voz e inició un proceso para patentarla

En mayo de 2024, la actriz enfrentó una polémica con OpenAI, la empresa líder en inteligencia artificial. De acuerdo con The Times, durante un evento en Silicon Valley, la compañía presentó una versión de ChatGPT con una voz llamada “Sky”, que recordaba a la de la actriz.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, publicó en X la palabra “ella”, aludiendo a la película Her (2013), donde Johansson prestó su voz a una inteligencia artificial.

La actriz expresó su sorpresa y descontento en un comunicado, señalando que Altman le había solicitado previamente ser la voz de ChatGPT, propuesta que rechazó.

Poco después, la empresa retiró la voz “Sky”. Según The Times, este episodio generó un precedente sobre los derechos de imagen y voz en la era de la IA, y puso en primer plano la inquietud de artistas por el uso no autorizado de sus características personales.

Al referirse al avance de la IA en el cine, Johansson manifestó que “simplemente considero que mi trabajo no puede ser realizado por IA. No creo que la emotividad de una interpretación pueda replicarse”.

 

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