“Juegue quien juegue tenemos una indentidad”

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El central fue titular por segundo partido al hilo y se siente cómodo en el Lobo, más allá de que su contrato termina a mitad de año
Germán Conti cumplió en la victoria tripera ante Belgrano. El defensor valoró la actuación del equipo, que redondeó un partido muy serio en Córdoba. “Nos impusimos desde un primer momento y eso es lo más importante para nosotros. Once contra once, si bien tuvieron algunas llegadas, nosotros siempre intentamos salir jugando y encontrar pases por el medio” explicó el central santafesino.
Conti debió ser reemplazado por Cortazzo en los últimos minutos del partido. Al respecto, señaló: “Me sentí bien físicamente. Al final me acalambré. Sabía que podía pasar después de no haber jugado tanto en el año y ahora hacer dos partidos en cuatro días. Estoy muy bien, mejorando día a día y agradecido por la confianza del entrenador”.
Fue la quinta victoria tripera en igual cantidad de partidos dirigidos por Ariel Pereyra. Conti expresó su conformidad con el camino iniciado por el equipo. “Sabemos lo que podemos dar. Jugamos en una cancha difícil e impusimos condiciones desde el primer minuto. Eso es el equipo, juegue quien juegue tenemos una identidad. Salga bien, salga mal, lo que destaco es la capacidad de los chicos para interpretar lo que quiere el entrenador y animarse a jugar, lo más difícil en un fútbol argentino donde todos presionan y todos meten. Eso es lo más importante”.
Las cinco victorias consecutivas, sorpresivas para afuera, no lo son para la intimidad del grupo. “Uno siempre trabaja para ganar. Entrenamos día a día para sacar lo mejor de cada uno. Así se dio, ojalá que sean seis, siete, ocho y que sigamos ganando”.
“Destaco la capacidad de los chicos para interpretar lo que quiere el entrenador y animarse a jugar en un fútbol difícil”
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Germán Conti,
Defensor de Gimnasia
El partido pendiente de la novena fecha ante Argentinos Juniors marcará el destino de Gimnasia en la etapa de definiciones del Apertura. “Tenemos un partido el fin de semana para terminar en lo más alto posible. Ojalá que en los playoffs nos vaya muy bien”, manifestó Conti.
El defensor cuyo pase pertenece a Racing tiene contrato hasta junio con el Lobo. Por eso, su futuro es una incógnita. “Intento no pensar tanto en eso, solo en Gimnasia. Estoy muy cómodo en el club, con los compañeros, encontré un club bastante ordenado, que viene levantada. Después, si quieren que me quede o no ya no depende de mi”, expresó.
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