“Nueve Reinas”: de Buenos Aires a Madrid

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Con Álvaro Morte y Patrick Criado, Netflix inició el rodaje en España de una serie basada en el filme de Fabián Bielinsky
Netflix decidió volver a barajar y dar de nuevo. Ayer anunció el inicio del rodaje de su versión española de “Nueve Reinas”, el clásico argentino estrenado en 2000 que marcó a toda una generación. La apuesta ahora será en formato serie y con un cambio de escenario: la acción se mudará a Madrid en plena crisis económica de 2012.
El proyecto, que ya está en marcha, tendrá como protagonistas a Álvaro Morte y Patrick Criado. Ellos encarnarán a Marcos y Juan, dos estafadores que se cruzan casi por azar y terminan embarcados en un negocio que promete cambiarles la vida. La lógica es conocida, aunque el contexto será otro: pequeños engaños que escalan hasta un golpe mayor, en este caso la venta de unas estampillas falsificadas conocidas como las “nueve reinas”.
Desde la cuenta oficial de Netflix España sintetizaron el espíritu de la propuesta: “hay historias que merecen volver a contarse”. La frase funciona también como declaración de principios. Porque lo que está en juego no es solo una remake, sino la relectura de una película que supo convertirse en un símbolo del cine argentino contemporáneo.
Dirigida por Fabián Bielinsky, “Nueve Reinas” narraba la historia de dos estafadores de poca monta, interpretados por Ricardo Darín y Gastón Pauls, que se movían en el terreno de los engaños menores hasta quedar atrapados en una operación mucho más grande. Con ritmo preciso y un final que se volvió parte del imaginario popular, la película no solo fue un éxito de público sino que también redefinió las reglas del thriller local.
El impacto fue tal que rápidamente cruzó fronteras. Tuvo una versión estadounidense, “Criminal”, estrenada en 2004, y otra adaptación en la India, “Bluffmaster”, un año después. Sin embargo, ninguna logró replicar del todo el pulso y la identidad de la original.
La nueva serie buscará justamente ese equilibrio: respetar la estructura del engaño mientras adapta el relato a otro contexto social. En este caso, el trasfondo será la crisis española de 2012, un escenario que dialoga con el clima de incertidumbre económica que, en su momento, también atravesaba la Argentina de principios de los 2000.
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El equipo creativo estará a cargo de Xosé Morais y Víctor Sierra, con dirección de Álex Rodrigo y Jorge Saavedra. El elenco se completa con nombres como Aura Garrido, José Coronado y Margarida Corceiro, lo que refuerza la intención de construir una versión con identidad propia.
El anuncio de Netflix llega en un momento en el que el interés por “Nueve Reinas” parece renovarse una vez más. En los últimos años, la película volvió a las salas en una versión restaurada en 4K, lo que permitió redescubrirla en pantalla grande y confirmar su vigencia.
A eso se sumó la decisión de HBO de avanzar en un documental que revisita tanto esta obra como “El aura”, la otra gran película de Bielinsky.
Esa mirada retrospectiva no solo recupera el proceso creativo del director, fallecido en 2006 a los 47 años, sino que también vuelve a poner en discusión el legado de un cineasta que dejó una marca profunda con apenas dos largometrajes.
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