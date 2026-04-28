Se espera el récord de hinchas en el Mineirao

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Boca es Boca. Juegue donde juegue. Y establece récords en todos lados, incluso en Brasil. La visita del equipo de Claudio Úbeda, esta noche por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores lo confirma: el estadio Mineirao de Belo Horizonte estará lleno por primera vez en este 2026 en un partido de Cruzeiro.
“Se espera récord de asistencia”, anticipaban días atrás los medios locales, cuando la venta de entradas venía a un ritmo muy superior a lo habitual. “Mineirão lotado”, ya fueron los títulos en el arranque de esta semana. Lotado es completo, lleno, colmado, abarrotado. Hasta las manos... Y eso lo consigue la visita xeneize, en este caso, en tierras brasileñas.
De acuerdo a la información que provee Cruzeiro en sus redes sociales, hasta el sábado se habían vendido 57.000 localidades, un número que ya era récord en el año para el club, superando la mejor marca hasta el momento de 43.000 ante Universidad Católica.
En estos últimos día s ya se alcanzaron las 62.000 ubicaciones de la capacidad total del estadio ubicado en la ciudad mineira de Belo Horizonte, que fue una de las sedes de la Copa del Mundo 2014. Y para esta noche, se prevee que el Mineirao esté completo, como en los viejos tiempos...
Según se supo, Boca tiene disponibles 2.000 entradas, las cuales se agotaron en cuestión de minutos. Muchos llegaron ayer por la tarde; mientras que el grupo de la “12” estaría arribando a Belo Horizonte en horas del mediodía.
Sin dudas que la presencia de Boca en Brasil generó una enorme expectativa. No solo en los propios hinchas xeneizes, que quieren estar cerca del equipo de Úbeda para brindarle su respaldo, sino también en los propios “fanas” del Cruzeiro, que también arrasaron con las entradas disponibles.
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