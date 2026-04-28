“La casa de los espíritus”: los fantasmas vuelven a la pantalla

Llegó el frío... ¿y las vacunas?: alertan falta de antigripales en La Plata
Llegó el frío... ¿y las vacunas?: alertan falta de antigripales en La Plata
Vacantes en la Justicia: malestar por los vínculos K, y una reconfiguración con casos de corrupción en la mira
Investigan a un profesor de boxeo de La Plata por una serie de presuntos abusos sexuales
Con Estudiantes y Gimnasia clasificados, terminó la fecha 16 del Apertura: estos serían los cruces de Octavos
VIDEO. Segundo día de paro docente en la UNLP: colegios sin clases y adhesión dispar en facultades
Abril termina con temperaturas de invierno: día por día, así estará el tiempo en La Plata
Así funcionaba la “Pyme tumbera” en La Plata: comercio ilegal y “sectores vip” en la Unidad 9
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
El ex Pincha Brian Sarmiento, afuera de la casa de Gran Hermano tras una gala electrizante
Rincón, insiste: “estuve con Messi, no mentí, tiene lindo cu...”
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Millonaria multa contra el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia
Fallo histórico: diecisiete años de cárcel para un conductor que mató a 5 jóvenes
La recolección de la basura “verde” abrió un fuerte cruce en la Ciudad
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Detectaron en Argentina seis casos de un rarísimo grupo sanguíneo
Piden indagar al titular de ARCA por presunto lavado y evasión
VIDEO. Interna al rojo vivo en el PJ: nuevo cruce por el reparto de alimentos
Los números de la suerte del martes 28 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Amenazas en escuelas bonaerenses: presentaron una denuncia ante la Procuración
Secuelas de los graves incidentes registrados en escuelas secundarias
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con una mirada más íntima, política y femenina, y con un “sabor más latino”, Prime estrena mañana la miniserie que adapta la icónica novela de Isabel Allende
“La casa de los espíritus”, la esperada miniserie basada en la novela que Isabel Allende publicó en 1982 y que, con el paso de las décadas, se convirtió en una pieza clave de la literatura latinoamericana, se estrena mañana en Prime Video. Ahora, los Trueba, llegan a la pantalla con un “sabor más latino” y una mirada más íntima, política y femenina.
Filmada en Chile durante 2024 y con la propia autora como productora ejecutiva -junto a Eva Longoria y Courtney Saladino-, la serie propone una relectura contemporánea de la historia de la familia Trueba, atravesada por conflictos políticos, vínculos familiares y elementos de realismo mágico.
En ese sentido, Allende no duda en subrayar la vigencia del relato. “En los 70 y 80, la mayor parte de Latinoamérica vivía bajo una dictadura. Las circunstancias políticas han cambiado, pero la violencia, la explotación y la discriminación siguen ahí”, advirtió en conferencia de prensa.
A diferencia de la anterior versión, esta adaptación pone el foco en tres generaciones de mujeres: Clara, Blanca y Alba. La historia se organiza desde la mirada de esta última, que regresa a la casa familiar y, a través de los cuadernos de su abuela -o de su presencia espectral-, reconstruye el pasado.
Ese cambio narrativo no es menor. Permite ordenar el relato desde el inicio y darle una voz clara a quien guía la historia, algo que en la novela recién se revela en el final.
Nicole Wallace y Dolores Fonzi encarnan distintas etapas de Clara del Valle, mientras que Fernanda Urrejola interpreta a Blanca. En ese universo femenino cargado de intuición y sensibilidad, Wallace buscó apoyarse en su propia experiencia: contó que trabajó desde su “niña interior”, recordando su fascinación por “la magia, las hadas y lo místico” para conectar con el personaje desde un lugar honesto.
LE PUEDE INTERESAR
Preocupada por la IA, Taylor Swift busca patentar su voz
LE PUEDE INTERESAR
“Nueve Reinas”: de Buenos Aires a Madrid
Del otro lado aparece Esteban Trueba, interpretado por Alfonso Herrera, uno de los personajes más complejos de la historia. El actor explicó que su enfoque fue evitar juzgarlo. Prefirió entender sus contradicciones: conocer “de dónde vienen esas reacciones” y qué lo lleva a estallar.
La propia Allende también volvió sobre esa figura, casi con culpa. Reconoció que el personaje nació inspirado en su abuelo, pero terminó transformándose en alguien mucho más oscuro. Según dijo, “empezó como mi abuelo y luego se convirtió en un villano”, en un proceso que ni ella misma pudo controlar del todo y que, en un momento, le asustó.
Llevar más de 500 páginas a la pantalla no ha sido sencillo. Ni siquiera con ocho horas de duración. El equipo tuvo que decidir qué conservar y qué dejar afuera, priorizando los arcos emocionales por sobre la fidelidad total al libro.
Allende acompañó ese proceso sin imponer límites estrictos. Avaló cortes, cambios y hasta la eliminación de personajes. A su juicio, esa poda fue necesaria para que la serie funcione mejor como relato audiovisual.
Uno de los mayores desafíos fue el realismo mágico. Según la autora, ese elemento suele fallar en el cine porque pierde la ambigüedad que tiene en la lectura. Aquí, en cambio, se resolvió con sutileza: apenas insinuado, casi imperceptible.
A más de cuatro décadas de su publicación, “La casa de los espíritus” vuelve a encontrar nuevos lectores y espectadores. En algunos lugares, incluso, su circulación está restringida, mientras que en otros sigue siendo lectura obligatoria.
Para Herrera, ese contraste también habla del impacto del libro. Recordó que lo conoció por exigencia escolar, pero que terminó disfrutándolo, lejos de sentirlo como una carga.
Esa es, quizás, una de las claves de la serie: recuperar una historia profundamente arraigada en la identidad latinoamericana y, al mismo tiempo, volver a hacerla dialogar con el presente. Porque, como sugiere Allende, los contextos cambian, pero los conflictos -y los fantasmas- siguen ahí.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí