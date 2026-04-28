Conferencia de Martín Migoya en la facultad de Ciencias Económicas

Martín Migoya, CEO y co-fundador de Globant, participará del evento Kick Off 2026. 10 Años de Usina, el espacio de

desarrollo emprendedor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. La actividad tendrá lugar el 5 de mayo, a partir de las 19, en el Aula Magna de la facultad. El tema será: “De La Plata al mundo: crear, innovar y escalar en la era de la IA”.