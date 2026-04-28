Continúan los operativos de salud en los barrios

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Siguen los controles de salud en los barrios de la Ciudad, con operativos organizados por la Municipalidad de La Plata. Las jornadas incluyen información, atención, control y vacunación.
En ese sentido, los próximos días la Secretaría de Salud municipal aplicará vacunas de calendario y antigripal, brindará atención pediátrica y odontológica, entregará certificados bucodentales, realizará testeos rápidos de VIH y sífilis y controlará la tensión arterial de adultos mayores.
Además, entregará repelentes y folletería informativa como parte del Plan Municipal de Prevención de Dengue, controlará la salud de jóvenes deportistas en el marco del programa Cuidar el juego y continuará con el curso de formación profesional destinado a promotoras de salud del Municipio.
Esta semana, las actividades se desarrollarán en clubes, establecimientos educativos, centros de adultos mayores, instituciones y espacios verdes de Altos de San Lorenzo, Tolosa, Abasto, San Carlos, City Bell, Villa Elvira, Ringuelet y el casco urbano.
En paralelo, en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) el Municipio continúa aplicando vacunas de calendario, además de antigripales y contra el sarampión, el covid y el dengue.
Hoy se realizará de 9 a 12, en el Club Abastense - 520 y 208. Se instalará una posta sanitaria para realizar controles de salud integral en niñeces. En tanto, de 9 a 10,30 se realizará una jornada de salud bucal en la Escuela Primaria N° 71, de 140 entre 49 y 50, San Carlos.
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Mañana los operativos tendrán lugar de 9 a 13 en el Club Nuestra Señora de Luján - 522 y 21, Tolosa; de 9,30 a 13,30 en plaza de 4 y 515 de Ringuelet; y de 10 a 13 en el Jardín de Infantes 023, de 511 y 12, Ringuelet.
El jueves, de 9,30 a 13,30 en 197 entre 32 y 38, Abasto; de 11 a 14 en Corazones Unidos, de 4 entre 521 y 522, Tolosa, y en la Escuela 11 de City Bell, calle 28 entre 471 y 472.
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