Continúan los operativos de salud en los barrios

Siguen los controles de salud en los barrios de la Ciudad, con operativos organizados por la Municipalidad de La Plata. Las jornadas incluyen información, atención, control y vacunación.

En ese sentido, los próximos días la Secretaría de Salud municipal aplicará vacunas de calendario y antigripal, brindará atención pediátrica y odontológica, entregará certificados bucodentales, realizará testeos rápidos de VIH y sífilis y controlará la tensión arterial de adultos mayores.

Además, entregará repelentes y folletería informativa como parte del Plan Municipal de Prevención de Dengue, controlará la salud de jóvenes deportistas en el marco del programa Cuidar el juego y continuará con el curso de formación profesional destinado a promotoras de salud del Municipio.

Esta semana, las actividades se desarrollarán en clubes, establecimientos educativos, centros de adultos mayores, instituciones y espacios verdes de Altos de San Lorenzo, Tolosa, Abasto, San Carlos, City Bell, Villa Elvira, Ringuelet y el casco urbano.

En paralelo, en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) el Municipio continúa aplicando vacunas de calendario, además de antigripales y contra el sarampión, el covid y el dengue.

Hoy se realizará de 9 a 12, en el Club Abastense - 520 y 208. Se instalará una posta sanitaria para realizar controles de salud integral en niñeces. En tanto, de 9 a 10,30 se realizará una jornada de salud bucal en la Escuela Primaria N° 71, de 140 entre 49 y 50, San Carlos.

Mañana los operativos tendrán lugar de 9 a 13 en el Club Nuestra Señora de Luján - 522 y 21, Tolosa; de 9,30 a 13,30 en plaza de 4 y 515 de Ringuelet; y de 10 a 13 en el Jardín de Infantes 023, de 511 y 12, Ringuelet.

El jueves, de 9,30 a 13,30 en 197 entre 32 y 38, Abasto; de 11 a 14 en Corazones Unidos, de 4 entre 521 y 522, Tolosa, y en la Escuela 11 de City Bell, calle 28 entre 471 y 472.