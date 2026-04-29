En su informe en Diputados, Adorni dijo que "quieren hacer de esto un juicio público contra mi persona"
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Viajes familiares, patrimonio y su relación con Grandio: las preguntas que respondió Adorni por escrito
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En la antesala de su presentación en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envió un informe escrito en el que respondió un extenso cuestionario de legisladores y abordó algunos de los puntos más sensibles de su gestión. El documento, que funcionó como anticipo de su exposición ante Diputados, giró principalmente sobre tres ejes —viajes oficiales y familiares, su patrimonio personal y el vínculo con el empresario Marcelo Grandio—, aunque también incluyó precisiones sobre el funcionamiento del Gobierno y el uso de recursos públicos.
Uno de los capítulos más detallados fue el referido a los viajes internacionales del presidente y su comitiva, un tema que había generado cuestionamientos por el nivel de gasto. Según el informe, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 se realizaron trece giras al exterior, con destinos como Nueva York, Davos y distintas ciudades de América y Europa. Adorni desglosó los costos totales, que superaron los $425 millones, y precisó que los gastos incluyeron traslados aéreos, alojamiento, logística y seguridad.
En ese apartado, también se especificó la composición de las delegaciones oficiales, detallando quiénes participaron en cada viaje y bajo qué criterio. La inclusión de funcionarios, asesores y personal de apoyo fue justificada en función de la agenda de actividades y las necesidades operativas de cada misión.
Sin embargo, uno de los puntos más sensibles fue el de los viajes familiares, que en las últimas semanas habían quedado bajo la lupa a partir de cuestionamientos opositores. En sus respuestas, Adorni buscó despejar dudas al explicar que no existieron irregularidades y que la presencia de personas cercanas se ajustó a las normativas vigentes o se trató de situaciones de carácter privado sin impacto en el erario público. Este aspecto, no obstante, aparece como uno de los focos de mayor tensión política de cara a su exposición.
Otro eje central del informe fue el análisis de su patrimonio personal, sobre el cual la oposición había pedido aclaraciones. Adorni sostuvo que la mayor parte de sus bienes fueron adquiridos antes de asumir funciones públicas y defendió la evolución de su patrimonio como consistente con sus ingresos declarados. En ese sentido, remarcó que toda su situación está debidamente registrada en las declaraciones juradas presentadas ante los organismos de control.
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El funcionario también hizo referencia a los cuestionamientos mediáticos y judiciales vinculados a este tema, y aseguró que no existen inconsistencias ni irregularidades. Además, subrayó que cumple con las obligaciones de transparencia exigidas por la ley y que está dispuesto a brindar toda la información necesaria para despejar sospechas.
El tercer eje fuerte de las respuestas giró en torno a su relación con el empresario Marcelo Grandio, un vínculo que despertó interrogantes sobre posibles conflictos de interés. Adorni reconoció la existencia de una relación personal y profesional previa, pero negó de manera enfática que haya influido en decisiones de gobierno o generado beneficios indebidos. En su descargo, insistió en que no existe ninguna incompatibilidad ni intervención del empresario en la gestión pública.
Este punto adquirió especial relevancia en el marco de versiones que señalaban presuntas conexiones entre actividades privadas y decisiones oficiales. Frente a ello, el jefe de Gabinete buscó fijar una posición clara: la relación con Grandio no tiene impacto en su función ni en el manejo de recursos del Estado.
Más allá de estos tres temas principales, el informe incluyó otras definiciones vinculadas al funcionamiento general del Ejecutivo, la coordinación interna del Gabinete y el uso de fondos públicos. También se respondieron consultas sobre contrataciones, estructura de asesores y criterios de gestión, en un intento por ofrecer una radiografía más amplia de la administración.
En total, Adorni respondió miles de preguntas enviadas por diputados de distintos bloques, en el marco del mecanismo institucional de control parlamentario. El documento dejó ver no solo las explicaciones del funcionario, sino también cuáles son los temas que concentran la preocupación de la oposición.
Las respuestas escritas, en ese sentido, no solo buscaron anticipar su defensa política, sino también ordenar el debate que se dará en el Congreso. Viajes, patrimonio y vínculos personales aparecen como los ejes más sensibles, pero no los únicos: el manejo de recursos y la transparencia en la gestión también prometen ocupar un lugar central.
Con este informe como punto de partida, la presentación de Adorni ante los legisladores se perfila como un momento clave, en el que deberá sostener en forma oral las explicaciones ya brindadas por escrito y enfrentar nuevas preguntas en un contexto de creciente tensión política.
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