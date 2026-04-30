Piovi fue amonestado y no podrá estar en Perú

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Pensando en lo que viene, tras lo que fue el encuentro ante Flamengo, Tomás Palacios y Tiago Palacios son los dos futbolistas albirrojos que deberán cuidarse de ser amonestados en los próximos choques, ya que son los dos integrantes del plantel con dos amarillas y de recibir una más deberán purgar una fecha de suspensión.
Mientras tanto, el ex mediocampista de Liga de Quito, Ezequiel Piovi, vio la amonestación en los dos primeros duelos y ante el Fla. Ante DIM a los 24’, mientras que ante Cusco en Uno a los 30’ del primer tiempo. Por último, ante el conjunto de Río de Janeiro, llegó a la tercera a los 85’ y de esta forma se perderá el duelo en la altura de Perú.
Por su parte, el joven central proveniente del Inter, también fue amonestado en Colombia y vio el cartón amarillo ante el Fla a los 62’ tras una discusión con Emerson Royal.
En el caso del mediocampista ofensivo, fue amonestado en la primera etapa ante la escuadra de Medellín y a los 20’ de la primera etapa ante el Mengão.
Con este panorama, tendrán que tener mucha precaución para no perderse alguno de los tres partidos que restan de la fase de grupos.
Con la polémica jugada que derivo en la amonestación de Tomás Palacios y Emerson Royal por un reclamo de un presunto penal para Flamengo. Tanto Alexander Medina como el DT visitante, Jardim, vieron la roja por parte del árbitro Piero Maza.
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