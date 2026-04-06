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Deportes |En este intervalo de un mes de la fórmula uno, la escudería hizo un balance

Colapinto: Alpine asegura que hay igualdad con Gasly

En un comunicado brindado se admite que no existe ninguna diferencia técnica entre ambos monoplazas. “Cualquier tipo de sugerencia de sabotaje está fuera de la realidad”, resalta

Colapinto: Alpine asegura que hay igualdad con Gasly

franco colapinto y pierre gasly. de acuerdo a lo que se dice están en igualdad de condiciones / @Alpine

6 de Abril de 2026 | 02:13
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Se llevan corridas tres fechas del calendario de Fórmula Uno 2026 (Australia, China y Japón), donde el auto de Pierre Gasly demostró tener un mejor rendimiento que su compañero de equipo Alpine, Franco Colapinto.

Aunque los resultados hay sido muy dispares en relación con uno y otro piloto. Gasly culminó siempre dentro del Top 10 por lo que sumó punto en dada una de las presentaciones con el vehículo número 10 de la escudería francesa.

El piloto francés arrancó la temporada con un décimo lugar en el GP de Australia; mientras que Colapinto cerró la carrera décimo cuarto. A la siguiente competencia (GP de China), Gasly terminó sexto y Franco décimo con lo que sumó el primer punto desde su desembarco a Alpine.

En la carrera Sprint de China, Gasly también terminó por sobre arriba Colapinto con un undécimo puesto; mientras que el argentino cruzó la meta décima cuarta colocación.

En lo que tiene que tiene que ver con el Gran Premio de Japón, corrido en el circuito de Suzuka, Gasly volvió a aventajar a Colapinto, ya que terminaron séptimo y décimo sexto, respectivamente.

Claro que esa diferencia entre los pilotos de Alpine también se ha se observó la diferencia en los entretenidos en la clasificación de cada carrera.

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Con el parate obligatorio de la Fórmula Uno, debido a la cancelación de los GP de Bahréin y Arabia Saudita como consecuencia del conflicto bélico en Medio Oriente y que aprovechará para que Colapinto hará un exhibición el domingo 26 del corriente, en Buenos Aires; Alpine salió a hacer una ablación con relación a las disparidad en pista de amibos pilotos, que están en la órbita de dicha escudería.

El propio Alpine se encargó de sacar un comunicado donde se aprovecha para desmentir rotundamente que haya diferencias entre los vehículos de sus pilotos. El equipo afirma que tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto tienen el mismo coche. “Cualquier sugerencia de sabotaje propio no contribuye al objetivo final definitivo”, apuntó.

Por otra parte, cuentan el trabajo constante que realizan ambos pilotos en conjunto con el equipo francés. “Una de las cosas que pasa desapercibida y que no se ve con la frecuencia suficiente es lo duro que trabajan los pilotos juntos y cómo comparten información. Pierre y Franco se reúnen regularmente en los despachos del equipo de ingeniería para compartir datos y comentarios”, aseguran en el posteo.

A su vez, Alpine afirma que los datos e información es la misma tanto para Gasly como para Colapinto. “El grupo de ingeniería está muy unido y todos van en la misma dirección. Eso incluye tanto a Pierre como a Franco. Nadie oculta la información ni hay trucos para guardar rendimiento para el final”, enfatiza.

Si bien los resultados son buenos, la escudería francesa reconoce que hay áreas a revisar para poder mejorar el rendimiento de ambos coches. A cerca de esto se específica que “en las últimas dos carreras, el equipo tuvo el cuarto coche más rápidos y sabemos que tenemos que trabajar muchísimo para mantenernos ahí y con dos moplazas de forma regular con opciones reales de sumar puntos”, resume en el comunicado.

A todo esto, cabe aclarar que, luego del tremendo accidente que sufrió Oliver Bearman al comando de su Hass en el GP de Japón están en revisión aspectos del nuevo reglamento.

 

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