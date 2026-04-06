“Hicimos un gran partido, pero podemos estar mejor”

Tras la contundente victoria de River ante Belgrano por 3-0 en el Monumental, el entrenador de la banda Eduardo Coudet expresó su alegría en conferencia de prensa por el gran momento que le toca atravesar a su equipo. Sumó su cuarta victoria consecutiva, y llega envalentonado a los próximos dos clásicos ante Racing y River.

En primera instancia, con respecto al análisis de lo que dejó la tarde en Núñez, sostuvo: “Hicimos un gran partido, todo se debe al tiempo y trabajo. Nos tenemos que adaptar a lo que se nos presente. Lo cierto, es que en casa teníamos que hacer un buen juego como lo hicimos”. Asimismo, agregó: “Tuvimos 15 días de trabajo que nos vinieron muy bien, pero hay que seguir creciendo”.

Como a tantos equipos del fútbol argentino que compiten en dos frentes comenzaron con la seguidilla de partidos, ante esto, al ser consultado por la posibilidad de buscar una rotación para evitar desgastes físicos, el DT comentó: “Siempre trato de poner a los que mejores estén para cada partido. Vamos a tratar de armar el mejor equipo posible, teniendo en cuenta el rival que enfrentaremos en cada partido”.

Al ser consultado por el debut de Lautaro Pereyra, manifestó: “Me llamó la atención, las resoluciones rápidas, además de ser un jugador muy físico”. Al mismo tiempo, destacó el gran partido de Tomás Galván y habló de sus características. Mientras que acerca de Facundo Colidio, celebró su regreso al gol.

estreno doble en la red para Tomás Galván: “Estoy muy feliz”

Tomás Galván, el volante de 25 años tuvo un partido para enmarcar. Convirtió sus primeros dos goles con la camiseta de River, y fue clave en la contundente victoria de su equipo ante Belgrano.

“Tenía muchas ganes de hacer un gol, más en el Monumental. Había tenido situaciones, no se me estaba dando, por su suerte se me dio por dos”, expresó Galván tras el partido. A su vez, describió el primer gol: “Me quedó el rebote, tuve que definir. Muy feliz de haber hecho el gol”, contó el mediocampista sobre ese primer tanto y agregó: “Seguiremos trabajando para seguir mejorando”.