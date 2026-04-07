Avanza la causa del Propofol

La autopsia realizada a Eduardo Bentancourt, el enfermero de 44 años que apareció muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo junto a ampollas de fármacos como Fentanilo y Propofol, reveló que falleció como consecuencia de una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”.

La necropsia indicó que el cadáver tenía venopunción con halo equimótico (signo de vitalidad) en el pliegue del codo derecho, no se detectaron indicios de defensa, mientras que el entrerriano se encontraba sentado cuando se produjo su deceso y padecía una patología cardiovascular preexistente.

En tanto, la data de muerte, según el informe forense, habría ocurrido entre tres y cinco días antes de la práctica de la autopsia realizada el sábado 4 de abril a las 8.