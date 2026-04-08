El platense Tomás Etcheverry se metió en los octavos del Masters 1000 de Montecarlo y enfrentará a Carlos Alcaraz

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El tenista platense Tomás Etcheverry dio vuelta la historia ante el francés Térence Atmane para meterse en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo, que es el tercer torneo de esta categoría en lo que va del año.
'Retu', que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, se impuso por 3-6, 6-3 y 6-2, luego de una hora y 57 minutos de juego.
El encuentro comenzó adverso para Tomy, que rápidamente se vio en desventaja ya que el primer set fue 6-3 a favor del francés, quien aprovechó la única chance que se le presentó.
Sin embargo, Etcheverry protagonizó una gran recuperación al quebrar el servicio de su oponente en dos ocasiones para quedarse con la segunda manga por 6-3.
Finalmente, el triunfo quedó en manos de Etcheverry, quien dio una muestra de carácter al salvar las tres chances de break que se le presentaron a Atmane y aprovechar las dos que tuvo a su favor para cerrar el encuentro con un sólido 6-2.
De esta manera, el platense se metió en los octavos de final del tercer Masters 1000 de la temporada, donde tendrá un durísimo cruce ante el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.
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Esta buena actuación en Montecarlo le permitirá a Etcheverry quedar cada vez más cerca del vigésimo séptimo puesto en el ranking ATP, que fue el mejor de su carrera.
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