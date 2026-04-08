Entre tanto caos con los micros, un poco de felicidad: alumnos le festejaron el cumple a un chofer de La Plata

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En medio del actual conflicto con el transporte público y su reducción de frecuencias, una escena distinta se vivió esta mañana en un micro de la Línea Oeste de La Plata, donde estudiantes de secundaria protagonizaron un emotivo festejo de cumpleaños para el chofer de la unidad.
El hecho ocurrió cerca de las 6.20, cuando los alumnos subieron al colectivo en la zona de Etcheverry rumbo al centro de la Ciudad. Allí sorprendieron a Ezequiel Llanos, conocido como “Kiki”, con dos tortas y el tradicional canto de feliz cumpleaños antes de iniciar el recorrido que realizan de lunes a viernes.
Según relataron en exclusiva con El Día, se trata de un gesto en agradecimiento al vínculo que el conductor mantiene con los pasajeros habituales. El año pasado, el propio chofer había tenido un gesto similar al prepararle una torta a una pasajera - alumna, Delfina, por sus 15 años.
La escena, a la cual accedió El Día, generó un clima de alegría entre los pasajeros, en contraste con las dificultades que atraviesa el servicio de transporte en la Región. El festejo se dio dentro de la unidad y fue acompañado por aplausos y muestras de afecto hacia el conductor.
Quienes viajan a diario en ese servicio destacan la “buena onda” de Llanos, que con el tiempo construyó un vínculo cercano con los pasajeros, en especial con los estudiantes que toman el micro cada mañana. “Siempre te relacionás con la gente” y “la buena onda en el micro está siempre”, contó el propio chofer al recordar la historia que lo hizo conocido en la Ciudad.
Aquella misma alumna fue ahora parte del grupo que le devolvió el gesto, en una especie de círculo de afecto que se repite arriba del micro.
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