Dictan clases públicas frente a la casa de Adorni en La Plata: paro dispar de nodocentes y cuándo es la próxima gran huelga
Dictan clases públicas frente a la casa de Adorni en La Plata: paro dispar de nodocentes y cuándo es la próxima gran huelga
Irán cerró el paso en el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel contra el Líbano
El Gobierno busca frenar un paro total de micros, mientras sigue el calvario en La Plata por la baja frecuencia
EL DIA EN COLOMBIA | El "papá" de Cetré: la historia de superación en Cali y su futuro en Estudiantes
Gimnasia y una parada clave en Banfield para levantar cabeza: más de 300 policías, cómo llegar y accesos
La telemedicina, en la mira: en La Plata hablan de "uberización" y piden una regulación nacional
Grave accidente en la Autopista La Plata: el guitarrista de Los del Fuego pelea por su vida en el hospital de Melchor Romero
Tránsito complicado y una docente jubilada encadenada al IPS La Plata: "Basta de atrasos"
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Entre tanto caos con los micros, un poco de felicidad: alumnos le festejaron el cumple a un chofer de La Plata
Vence la segunda cuota de la Patente: cómo conseguir un 10% de descuento
PROMUCO, el programa de remoción de autos abandonados en La Plata: paso a paso, cómo funciona
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Oscuro motivo: se filtró la verdadera razón de la salida de Andrea Del Boca de Gran Hermano
Eduardo Feinmann sostuvo un filoso cruce con Nati Jota y Olga por la entrevista a Agostina Páez
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca vs Universidad Católica de Chile
Miércoles inestable en La Plata con frío y "lluvia finita": ¿cuándo repunta?
Vuelven desde hoy los cortes de calles por la miniserie de Netflix y desconcierta a los comerciantes
VIDEO. Escena criminal en Villa Elisa: confirman que el jubilado fue asesinado
El parque automotor argentino sigue envejeciendo y alertan por la seguridad vial
La Plata, en modo solidario: desesperado pedido de donaciones
Empleados del Servicio Meteorológico Nacional en alerta por la amenaza de reducir un 25% la planta
Arranca la inscripción a los "Vouchers Educativos" 2026: quiénes pueden acceder, requisitos y hasta cuándo
El “baile” de la Luna y la Tierra: así será la vuelta de Artemis II a la Tierra tras el "regalo" a la humanidad
AFA-gate: duro revés para Tapia y Toviggino en la causa por evasión
Investigadores descubren en el Lago del Bosque platense un parásito nunca antes registrado en el mundo
De la pinta al café con torta: las cervecerías de La Plata que fueron un boom ahora cierran
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Israel había dicho que el acuerdo no se extiende a su guerra con el grupo Hezbollah
Escuchar esta nota
Irán suspendió hoy el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz tras el ataque israelí contra el Líbano, según informó la agencia de noticias iraní Fars.
El primer buque cruzó el estrecho de Ormuz con el "permiso" de Irán después de que entrara en vigencia una tregua entre Estados Unidos e Irán a primera hora del miércoles. El servicio de seguimiento de buques MarineTraffic también informó en X que se habían reanudado los movimientos de embarcaciones tras el alto el fuego.
Minutos después de que se conociera esta noticia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró que Líbano no está incluido en el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán.
A esto siguió una declaración del secretario de Defensa, Pete Hegseth, según quien las fuerzas armadas estadounidenses estaban preparadas para cumplir la amenaza del presidente Trump de acabar con la "civilización entera" de Irán si no se alcanzaba un acuerdo de alto el fuego, tal como ocurrió.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí