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Irán cerró el paso en el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel contra el Líbano

Israel había dicho que el acuerdo no se extiende a su guerra con el grupo Hezbollah

Irán cerró el paso en el estrecho de Ormuz tras el ataque de Israel contra el Líbano
8 de Abril de 2026 | 12:55

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Irán suspendió hoy el paso de buques petroleros por el estrecho de Ormuz tras el ataque israelí contra el Líbano, según informó la agencia de noticias iraní Fars.

El primer buque cruzó el estrecho de Ormuz con el "permiso" de Irán después de que entrara en vigencia una tregua entre Estados Unidos e Irán a primera hora del miércoles. El servicio de seguimiento de buques MarineTraffic también informó en X que se habían reanudado los movimientos de embarcaciones tras el alto el fuego. 

Minutos después de que se conociera esta noticia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró que Líbano no está incluido en el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán.

A esto siguió una declaración del secretario de Defensa, Pete Hegseth, según quien las fuerzas armadas estadounidenses estaban preparadas para cumplir la amenaza del presidente Trump de acabar con la "civilización entera" de Irán si no se alcanzaba un acuerdo de alto el fuego, tal como ocurrió.

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