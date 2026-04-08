Atlético Madrid venció a Barcelona por 2 a 0 por la ida de los cuartos de final de la Champions League

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El Atlético Madrid anotó dos veces después de que el Barcelona se quedara con 10 hombres para llevarse el miércoles una valiosa victoria 2-0 como visitante y tomar una ventaja en su duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones.
Los azulgranas había encerrado al Atlético en su área cuando los locales recibieron un doble golpe que dejó al equipo de Hansi Flick con un hombre menos y abajo en el marcador justo antes del descanso.
La secuencia que cambió el partido comenzó cuando Giuliano Simeone, el hijo del técnico del Atlético, se escapó para enganchar un balón en profundida. El zaguero azulgrana Pau Cubarsí lo derribó al borde del área, con solo el arquero Joan García por delante. Tras mostrarle inicialmente a Cubarsí una tarjeta amarilla, el árbitro la cambió por roja después de una revisión en video.
La situación empeoró para el Barça segundos después, cuando el atacante argentino Julián Álvarez colocó con efecto el tiro libre resultante por encima de la barrera defensiva y superó a un García que voló en vano para el 1-0 a los 45 minutos.
"Esa jugada condicionó. El gol de ellos lo cambia un poco", manifestó Ronald Araújo, el zaguero uruguayo del conjunto catalán.
Lamine Yamal y Marcus Rashford intentaron reanimar al Barça en el Camp Nou y mantuvieron la presión sobre el Atlético pese a la inferioridad numérica.
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Pero ese intento de reacción se vino abajo cuando el suplente Alexander Sorloth se zafó de la marca de Gerard Martín y remató a la red un centro de Matteo Ruggeri para ampliar la ventaja a 20 minutos del final. El partido de vuelta se jugará en Madrid el martes.
"La semifinal está muy lejos, a 90 minutos o más", advirtió el delantero colchonero Antoine Griezmann. "Tranquilidad, confianza y pies en el suelo".
Araújo afirmó que el Barça es capaz de revertir la eliminatoria: "Es difícil en su campo y, si hay alguien que puede hacerlo, somos nosotros. Hay que tener mentalidad positiva y que puedan confiar en nosotros. Vamos a ir a buscar la remontada".
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