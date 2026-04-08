La nueva generación Castro irrumpe en Cuba

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La historia política de Cuba vuelve a girar en torno a un apellido conocido. A casi siete décadas de la revolución encabezada por Fidel Castro y su hermano Raúl Castro, una nueva generación de la familia comienza a ganar protagonismo en distintos frentes, desde la alta política hasta el universo digital. En un contexto de creciente presión internacional impulsada por Donald Trump, que endureció las sanciones y restringió el flujo de petróleo hacia la isla, los descendientes del clan se mueven con soltura dentro del entramado estatal. Uno de ellos es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, coronel y nieto de Raúl, quien, pese a no tener un cargo formal, habría participado en contactos con funcionarios estadounidenses.
También sobresale Oscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de los Castro, quien escaló rápidamente hasta convertirse en viceprimer ministro, alimentando versiones sobre una eventual renovación en la cúpula del poder.
Pero la figura más disruptiva es Sandro Castro, nieto de Fidel, dueño de un bar y activo en redes sociales. Con miles de seguidores, combina ironía y crítica en videos donde expone las dificultades cotidianas de los cubanos. Sus recientes declaraciones cuestionando la gestión de Miguel Díaz-Canel y sugiriendo que la población desea un giro hacia el capitalismo generaron polémica tanto dentro como fuera de la isla.
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