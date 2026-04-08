Robo a Massa: condenas por el desvío de la investigación

El Juzgado en lo Correccional N°6 de San Isidro condenó a un fiscal, un testigo y dos abogados por desviar la investigación del robo cometido en 2013 en la vivienda del exministro de Economía Sergio Massa y su mujer, la extitular del AySA Malena Galmarini, en Tigre, según informaron fuentes judiciales. La Justicia determinó que hubo una maniobra para instalar una versión falsa sobre el hecho y beneficiar al único condenado por amedrentar al dirigente y su familia durante la entradera.

La Justicia impuso una pena de seis años de prisión y 12 años de inhabilitación especial para el fiscal de la UFI N°1 de Pilar, Carlos Washington Palacios para desempeñar cargos públicos; cinco años de cárcel y el mismo plazo de inhabilitación para los letrados Esteban Mauricio Español y Tomás Ángel Pérez Bodria; y a César Emiliano Jaunarena a la pena de cuatro años de prisión. “Se desarrolló una maniobra coordinada destinada a socavar la validez de la actuación fiscal y policial para favorecer la situación procesal” del prefecto Alcides Gorgonio Díaz, sentenciado a 13 años de cárcel, resolución ratificada por Casación.