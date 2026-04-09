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El Mundo |ORÍGENES Y VOCACIÓN QUE MARCARON SU CAMINO

El Vaticano lanzó un documental sobre la vida del papa Francisco

El Vaticano lanzó un documental sobre la vida del papa Francisco

El Papa Francisco

9 de Abril de 2026 | 01:55
Edición impresa

El Vaticano presentó un nuevo documental que invita a recorrer la vida y el pensamiento de papa Francisco desde sus raíces en Argentina. Titulado “La Argentina de Francisco”, el film busca desentrañar cómo la experiencia cotidiana de Jorge Mario Bergoglio moldeó las ideas que luego marcarían su pontificado.

La obra, producida por la cadena italiana Telepace junto a medios vaticanos, fue presentada en la Filmoteca Vaticana y propone un viaje íntimo por los barrios porteños de Flores y Almagro. Allí, a través de testimonios inéditos, se reconstruye la vida de un sacerdote cercano, austero y profundamente comprometido con su entorno social.

El director, Eugenio Bonanata, explicó que el objetivo es comprender las bases de conceptos como la “Iglesia hospital de campaña” o la “globalización de la indiferencia”, ideas que -según sostiene- nacieron mucho antes de su elección como pontífice en 2013. Para el realizador, Bergoglio ya anticipaba en Buenos Aires la visión pastoral que luego desplegaría en Roma.

El documental rescata momentos clave de su juventud, como su fervor por San Lorenzo de Almagro o la decisión de seguir la vocación religiosa tras una confesión en la basílica de San José de Flores. También ilumina aspectos menos conocidos, como su rol como profesor de Literatura, donde fue recordado por sus alumnos como un formador exigente pero profundamente humano.

Uno de los episodios más llamativos es el vínculo que logró establecer con el escritor Jorge Luis Borges, a quien invitó a compartir su experiencia con estudiantes en Santa Fe, reflejando su interés por integrar cultura y formación espiritual.

El film pone especial énfasis en su trabajo en las villas de Buenos Aires, donde impulsó iniciativas como el Vicariato de las Villas y los “Hogares de Cristo”, orientados a acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Allí, su mirada sobre la pobreza no solo fue material, sino también “existencial”, en línea con una Iglesia cercana a los márgenes.

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El estreno coincide con el primer aniversario de la muerte del pontífice, el próximo 21 de abril, y busca rendir homenaje a un legado que, según sus creadores, comenzó a gestarse mucho antes de su llegada al Vaticano.

 

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