Kast da el ejemplo: test antidrogas a funcionarios

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se sometió a un test antidrogas voluntario y anunció que impulsará una ley para extender este requisito a las máximas autoridades del país. La iniciativa busca reforzar su discurso de “mano dura” contra el narcotráfico y el crimen organizado, uno de los ejes centrales de su reciente gestión.

El mandatario, de 60 años, acudió a un centro de salud privado donde se realizó un examen capaz de detectar consumo de sustancias a largo plazo. Según explicó, costeó de su propio bolsillo el procedimiento, que ronda los 300 dólares. Con este gesto, pretende dar una señal política clara en medio de la creciente preocupación por el avance del narcotráfico en la región.

“Si reconocemos que existe un problema real con el crimen organizado, debemos garantizar que quienes ocupan cargos públicos estén completamente alejados de estas redes”, afirmó Kast al justificar su decisión. En esa línea, adelantó que en las próximas semanas enviará al Congreso un proyecto de ley para hacer obligatorios estos controles para el presidente, legisladores, gobernadores, alcaldes y dirigentes partidarios.

Actualmente, la normativa chilena exige este tipo de pruebas solo a ministros y subsecretarios, mientras que en el caso de diputados y senadores se realizan de forma aleatoria y no obligatoria. La propuesta del Ejecutivo apunta a ampliar ese alcance y establecer controles periódicos como requisito de transparencia. Especialistas en políticas públicas señalan que este tipo de medidas ya se discuten en otros países de la región, en un marco de creciente presión social por mayor integridad en la función pública.

Para Kast, la medida no solo busca prevenir eventuales nexos con el narcotráfico, sino también recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.