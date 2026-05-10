Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

El Mundo |Temor a ataques ucranianos, desgaste por la guerra y aislamiento internacional

Rusia mostró debilidad: un desfile vacío que golpea a Putin

Sin tanques, sin misiles y con apenas un puñado de aliados presentes, el líder del Kremlin encabezó el Día de la Victoria más apagado de las últimas décadas

Rusia mostró debilidad: un desfile vacío que golpea a Putin

Vladimir Putin

10 de Mayo de 2026 | 03:31
Edición impresa

Lo que durante años fue una demostración de fuerza militar y orgullo nacional terminó convirtiéndose en una escena incómoda para el Kremlin. El tradicional desfile por el Día de la Victoria en la Plaza Roja quedó lejos de aquellas imágenes imponentes con columnas de tanques, misiles intercontinentales y miles de soldados marchando bajo una exhibición de poder. Esta vez no hubo nada de eso.

En el 81° aniversario de la derrota de la Alemania nazi, el gobierno ruso organizó el desfile más deslucido y reducido en casi dos décadas. La ausencia de armamento pesado, el fuerte operativo de seguridad y el miedo latente a un posible ataque ucraniano dejaron expuesta la fragilidad de una potencia que durante años buscó mostrarse invencible.

La ceremonia duró apenas 45 minutos y ni siquiera participaron los tradicionales cadetes militares. Desde 2007 que la Plaza Roja no vivía una postal semejante.

Putin, cada vez más aislado

El golpe político para Vladimir Putin fue evidente. De las decenas de mandatarios internacionales que supieron acompañar estas celebraciones, este año apenas asistieron cinco líderes extranjeros, de Bielorrusia, Kazajistán, Uzbekistán, Laos y Malasia. Ningún jefe de Estado occidental viajó a Moscú.

El contraste fue brutal respecto a otros años y terminó reforzando la sensación de aislamiento internacional que atraviesa Rusia tras más de cuatro años de guerra en Ucrania.

Según medios locales, incluso dentro del propio aparato político ruso hubo ausencias llamativas. Muchos ministros y diputados no participaron de las tribunas oficiales, mientras crecieron las versiones sobre tensiones internas y disputas entre sectores cercanos al Kremlin.

LE PUEDE INTERESAR

Se preparaban para evacuar el crucero afectado por un brote de hantavirus

LE PUEDE INTERESAR

Escocia y Gales vuelven a hablar de independizarse

El miedo a Ucrania cambió todo

El Kremlin intentó justificar la ausencia de tanques y misiles por “cuestiones de seguridad”. Desde hace meses, drones ucranianos golpean distintos puntos del territorio ruso y generan alarma permanente en Moscú.

De hecho, durante gran parte de la jornada las autoridades bloquearon el internet móvil en el centro de la capital por temor a posibles ataques.

La situación terminó dejando una imagen impensada para Rusia: el país que históricamente exhibía músculo militar tuvo que esconder buena parte de su arsenal durante su fecha más simbólica.

La única novedad del desfile fue la participación, por primera vez, de soldados norcoreanos que combatieron junto a tropas rusas en la región de Kursk.

Trump anunció una tregua y Zelenski se burló del Kremlin

Horas antes del desfile, Donald Trump anunció una tregua de tres días entre Rusia y Ucrania, acordada con mediación estadounidense.

El presidente norteamericano aseguró que el alto el fuego podría representar “el principio del fin” del conflicto.

Pero quien aprovechó el escenario para incomodar aún más a Moscú fue Volodímir Zelenski. El mandatario ucraniano ironizó con la celebración rusa y firmó un decreto “autorizando” la realización del desfile en Moscú.

La respuesta del Kremlin fue inmediata y cargada de molestia. Dmitri Peskov afirmó que Rusia “no necesita permiso de nadie”, mientras otros funcionarios calificaron la actitud de Zelenski como una “payasada”.

Un discurso cargado de victimismo

Durante su discurso, Vladimir Putin volvió a insistir con uno de los argumentos centrales de su narrativa política: presentar a Rusia como una nación asediada por Occidente.

El líder ruso acusó a la OTAN de respaldar “una fuerza agresiva” contra Moscú y aseguró que las tropas rusas “siguen avanzando” pese al apoyo militar occidental a Ucrania. Incluso, dijo que le guerra está próxima a concluir.

Sin embargo, más allá de las palabras, la imagen que dejó el Día de la Victoria fue otra: una Plaza Roja vacía de poder militar, con escasos aliados y atravesada por un clima de tensión y desgaste que refleja el difícil momento que vive el Kremlin.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Vladimir Putin

Soldados rusos marchan en la Plaza Roja durante el desfile militar / AFP

Vladimir Putin

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros

Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Gimnasia vs Vélez | Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
+ Leidas

Otro reclamo en la calle por el presupuesto universitario

VIDEO. Persecución de película tras un violento asalto a una médica

La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede

VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español

El Pincha apuesta a ganador

VIDEO. Tensión en Psicología: entre la violencia y la “libertad” de voces

El Lobo va a Liniers con toda la fe

De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
Últimas noticias de El Mundo

Se preparaban para evacuar el crucero afectado por un brote de hantavirus

Escocia y Gales vuelven a hablar de independizarse

Tierra del Fuego dice que el turismo no se vio afectado

De la cocina a la energía: el secreto de la naranja que potencia baterías
Policiales
VIDEO. Persecución de película tras un violento asalto a una médica
VIDEO. Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
La muerte de Ángel, bajo una nueva lupa judicial
Saltó de un auto en movimiento para huir de su ex
Una historia de terror para un remisero en Berisso
Deportes
El Pincha apuesta a ganador
Con el regreso de Adolfo Gaich, son 24 los concentrados para recibir a Racing
Cómo le fue en las definiciones de Playoff
Cuatro triunfos y dos derrotas para las juveniles
El Lobo va a Liniers con toda la fe
Información General
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Ocurrencias: vuelos endemoniados
Escándalo en un vuelo a Rosario: los descubrieron queriendo tener relaciones y los bajó la Policía
Violencia escolar: realizarán una jornada gratuita para brindar herramientas clave a docentes y directivos
VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla