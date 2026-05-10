Se preparaban para evacuar el crucero afectado por un brote de hantavirus

Miembros de la Guardia Civil española esperaban la llegada del crucero / AFP

Las autoridades españolas ultimaban los preparativos para la llegada del crucero MV Hondius a las Islas Canarias, luego de que se detectara a bordo un brote de hantavirus que dejó al menos tres víctimas fatales y varios casos sospechosos.

El barco arribaba en las primeras horas de hoy al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde se desplegaba un operativo sanitario excepcional coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno español y fuerzas militares.

Ante la preocupación que generó la noticia entre los habitantes de Canarias, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus publicó una carta abierta en la que intentó transmitir calma y diferenciar esta situación de la pandemia de coronavirus.

“Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro COVID”, afirmó el titular de la OMS, quien aseguró que el riesgo para la población local “sigue siendo bajo”.

No obstante, el funcionario reconoció que la variante detectada a bordo “es grave” y confirmó que ya se registraron tres muertes relacionadas con el brote.

Según el último balance difundido por la OMS, existen seis casos confirmados y otros ocho sospechosos entre pasajeros y tripulantes.

El operativo

El procedimiento diseñado por las autoridades españolas contemplaba estrictas medidas de aislamiento para impedir cualquier contacto con la población civil.

Primero, los pasajeros iban a ser examinados dentro del propio crucero, que permanecerá fondeado frente a la costa. Luego, los trasladarían en embarcaciones especiales hacia tierra firme.

Posteriormente, grupos reducidos iban a ser llevados en colectivos aislados hasta el aeropuerto de Tenerife Sur para iniciar los vuelos de repatriación hacia distintos países de origen, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos.

El ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, aseguró que el sistema diseñado “impide cualquier contacto con la población civil”.

El barco partió desde Ushuaia

El MV Hondius pertenece a la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions y había partido el 1 de abril desde Ushuaia, en Tierra del Fuego.

Las autoridades sanitarias argentinas aclararon que el riesgo de contagio en esa provincia “es prácticamente nulo”.

El crucero continuará luego viaje hacia Países Bajos, donde será sometido a un proceso integral de desinfección.

Aunque la actividad cotidiana continuó con relativa normalidad en Granadilla de Abona, la llegada del barco generó inquietud entre algunos vecinos y trabajadores de la zona portuaria.

En paralelo, distintos medios locales hablan de una “máxima expectativa mundial” por el operativo, considerado uno de los más complejos desde la pandemia de COVID-19.

Especialistas recuerdan que el hantavirus es una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave, capaz de provocar cuadros respiratorios agudos severos. Actualmente no existe vacuna ni tratamiento específico contra el virus.