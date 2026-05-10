Se preparaban para evacuar el crucero afectado por un brote de hantavirus

La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
La defensa de Adorni divide aguas en el Gobierno y genera reacciones disímiles
VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español
VIDEO. Tensión en Psicología: entre la violencia y la “libertad” de voces
Los chicos y el desafío de imaginar un futuro laboral en épocas inciertas
De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
VIDEO. Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
La Provincia, castigada: un reparto de fondos desigual que no afloja
A pesar del ajuste fiscal, Milei se endeudó más que Kicillof
La caída de la actividad empieza a colarse en el pago de impuestos
Números que sugieren un repunte económico e indicadores que generan alertas y desconfianza
Adorni: a los viajes y las propiedades también se suman las criptomonedas
Cómo reconvirtieron su industria textil Italia, Corea y Turquía: lecciones que Argentina ignora
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Residuos: la municipalización del servicio, en el ojo de la tormenta
Miles de hogares bonaerenses pagarían más por el servicio de gas
Presuntas coimas con el SIRA: la Justicia apunta a exfuncionarios
VIDEO. Olas gigantes, anegamientos, destrozos y drama en la Costa
Detectan una recuperación en la venta de viviendas del Área Metropolitana
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El buque MV Hondius llegaba a Tenerife tras registrar varios casos confirmados y tres muertes vinculadas a la enfermedad
Las autoridades españolas ultimaban los preparativos para la llegada del crucero MV Hondius a las Islas Canarias, luego de que se detectara a bordo un brote de hantavirus que dejó al menos tres víctimas fatales y varios casos sospechosos.
El barco arribaba en las primeras horas de hoy al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde se desplegaba un operativo sanitario excepcional coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno español y fuerzas militares.
Ante la preocupación que generó la noticia entre los habitantes de Canarias, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus publicó una carta abierta en la que intentó transmitir calma y diferenciar esta situación de la pandemia de coronavirus.
“Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro COVID”, afirmó el titular de la OMS, quien aseguró que el riesgo para la población local “sigue siendo bajo”.
No obstante, el funcionario reconoció que la variante detectada a bordo “es grave” y confirmó que ya se registraron tres muertes relacionadas con el brote.
Según el último balance difundido por la OMS, existen seis casos confirmados y otros ocho sospechosos entre pasajeros y tripulantes.
LE PUEDE INTERESAR
Escocia y Gales vuelven a hablar de independizarse
LE PUEDE INTERESAR
Tierra del Fuego dice que el turismo no se vio afectado
El procedimiento diseñado por las autoridades españolas contemplaba estrictas medidas de aislamiento para impedir cualquier contacto con la población civil.
Primero, los pasajeros iban a ser examinados dentro del propio crucero, que permanecerá fondeado frente a la costa. Luego, los trasladarían en embarcaciones especiales hacia tierra firme.
Posteriormente, grupos reducidos iban a ser llevados en colectivos aislados hasta el aeropuerto de Tenerife Sur para iniciar los vuelos de repatriación hacia distintos países de origen, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos.
El ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, aseguró que el sistema diseñado “impide cualquier contacto con la población civil”.
El MV Hondius pertenece a la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions y había partido el 1 de abril desde Ushuaia, en Tierra del Fuego.
Las autoridades sanitarias argentinas aclararon que el riesgo de contagio en esa provincia “es prácticamente nulo”.
El crucero continuará luego viaje hacia Países Bajos, donde será sometido a un proceso integral de desinfección.
Aunque la actividad cotidiana continuó con relativa normalidad en Granadilla de Abona, la llegada del barco generó inquietud entre algunos vecinos y trabajadores de la zona portuaria.
En paralelo, distintos medios locales hablan de una “máxima expectativa mundial” por el operativo, considerado uno de los más complejos desde la pandemia de COVID-19.
Especialistas recuerdan que el hantavirus es una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave, capaz de provocar cuadros respiratorios agudos severos. Actualmente no existe vacuna ni tratamiento específico contra el virus.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí