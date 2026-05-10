Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Se viene el Mundial! En EL DIA del domingo, un cupón de descuento para comprar la pelota

El Mundo |La OMS coordinaba un operativo especial

Se preparaban para evacuar el crucero afectado por un brote de hantavirus

El buque MV Hondius llegaba a Tenerife tras registrar varios casos confirmados y tres muertes vinculadas a la enfermedad

Se preparaban para evacuar el crucero afectado por un brote de hantavirus

Miembros de la Guardia Civil española esperaban la llegada del crucero / AFP

10 de Mayo de 2026 | 03:30
Edición impresa

Las autoridades españolas ultimaban los preparativos para la llegada del crucero MV Hondius a las Islas Canarias, luego de que se detectara a bordo un brote de hantavirus que dejó al menos tres víctimas fatales y varios casos sospechosos.

El barco arribaba en las primeras horas de hoy al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, donde se desplegaba un operativo sanitario excepcional coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno español y fuerzas militares.

Ante la preocupación que generó la noticia entre los habitantes de Canarias, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus publicó una carta abierta en la que intentó transmitir calma y diferenciar esta situación de la pandemia de coronavirus.

“Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro COVID”, afirmó el titular de la OMS, quien aseguró que el riesgo para la población local “sigue siendo bajo”.

No obstante, el funcionario reconoció que la variante detectada a bordo “es grave” y confirmó que ya se registraron tres muertes relacionadas con el brote.

Según el último balance difundido por la OMS, existen seis casos confirmados y otros ocho sospechosos entre pasajeros y tripulantes.

LE PUEDE INTERESAR

Escocia y Gales vuelven a hablar de independizarse

LE PUEDE INTERESAR

Tierra del Fuego dice que el turismo no se vio afectado

El operativo

El procedimiento diseñado por las autoridades españolas contemplaba estrictas medidas de aislamiento para impedir cualquier contacto con la población civil.

Primero, los pasajeros iban a ser examinados dentro del propio crucero, que permanecerá fondeado frente a la costa. Luego, los trasladarían en embarcaciones especiales hacia tierra firme.

Posteriormente, grupos reducidos iban a ser llevados en colectivos aislados hasta el aeropuerto de Tenerife Sur para iniciar los vuelos de repatriación hacia distintos países de origen, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos.

El ministro del Interior español, Fernando Grande Marlaska, aseguró que el sistema diseñado “impide cualquier contacto con la población civil”.

El barco partió desde Ushuaia

El MV Hondius pertenece a la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions y había partido el 1 de abril desde Ushuaia, en Tierra del Fuego.

Las autoridades sanitarias argentinas aclararon que el riesgo de contagio en esa provincia “es prácticamente nulo”.

El crucero continuará luego viaje hacia Países Bajos, donde será sometido a un proceso integral de desinfección.

Aunque la actividad cotidiana continuó con relativa normalidad en Granadilla de Abona, la llegada del barco generó inquietud entre algunos vecinos y trabajadores de la zona portuaria.

En paralelo, distintos medios locales hablan de una “máxima expectativa mundial” por el operativo, considerado uno de los más complejos desde la pandemia de COVID-19.

Especialistas recuerdan que el hantavirus es una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave, capaz de provocar cuadros respiratorios agudos severos. Actualmente no existe vacuna ni tratamiento específico contra el virus.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma

VIDEO. Insultos, empujones y trompadas entre alumnos militantes en la Facultad de Psicología de la UNLP

El "fin" de la Zona Fría afectaría a casi 100 municipios bonaerenses: qué pasará con la tarifa de gas en La Plata

VIDEO.- Choque y milagro en La Plata: auto se incrustó en una farmacia y una pareja se salvó por centímetros

Otra muerte por accidente de tránsito en La Plata: falleció una ciclista que estaba en coma inducido

Estudiantes: el once de gala de Medina para recibir a la Academia

Gimnasia vs Vélez | Guillermo y el Pata, amigos son los amigos
+ Leidas

Otro reclamo en la calle por el presupuesto universitario

VIDEO. Persecución de película tras un violento asalto a una médica

La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede

VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español

El Pincha apuesta a ganador

VIDEO. Tensión en Psicología: entre la violencia y la “libertad” de voces

De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores

El Lobo va a Liniers con toda la fe
Últimas noticias de El Mundo

Rusia mostró debilidad: un desfile vacío que golpea a Putin

Escocia y Gales vuelven a hablar de independizarse

Tierra del Fuego dice que el turismo no se vio afectado

De la cocina a la energía: el secreto de la naranja que potencia baterías
Información General
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Ocurrencias: vuelos endemoniados
Escándalo en un vuelo a Rosario: los descubrieron queriendo tener relaciones y los bajó la Policía
Violencia escolar: realizarán una jornada gratuita para brindar herramientas clave a docentes y directivos
VIDEO.- Un ciclón extratropical provocó destrozos en la costa bonaerense: olas de hasta 7 metros y un balneario "tapado" de espuma
Deportes
El Pincha apuesta a ganador
Con el regreso de Adolfo Gaich, son 24 los concentrados para recibir a Racing
Cómo le fue en las definiciones de Playoff
Cuatro triunfos y dos derrotas para las juveniles
El Lobo va a Liniers con toda la fe
Policiales
VIDEO. Persecución de película tras un violento asalto a una médica
VIDEO. Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
La muerte de Ángel, bajo una nueva lupa judicial
Saltó de un auto en movimiento para huir de su ex
Una historia de terror para un remisero en Berisso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla