Con un Macri más alejado de Milei, Francos asoma en el horizonte del PRO

La relación entre Mauricio Macri y Javier Milei atraviesa una etapa crítica. Aunque el apoyo institucional del PRO al Gobierno nacional se mantiene en los temas gruesos (reformas económicas), la distancia política se ha hecho más evidente tras los resultados de las elecciones legislativas de 2025. Y de ahí las especulaciones de una ruptura de cara a 2027 de la alianza que ayudó al libertario llegar a la Casa Rosada.

Mientras, uno de los movimientos más comentados de este 2026 dentro del espacio de centroderecha es la posible llegada de Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de Milei hasta noviembre de 2025, al partido amarillo.

Aunque no hay un anuncio formal de un “pase” al PRO, las señales de sintonía entre Francos y el expresidente son evidentes y de las cuales se habla mucho, sobre todo, en los centros de poder.

Cuando Francos renunció a su cargo (siendo reemplazado por el ahora cuestionado Manuel Adorni), Mauricio Macri fue uno de los pocos líderes de la oposición aliada que salió a respaldarlo abiertamente. Lo definió como un hombre de “capacidad, equilibrio y sensatez”. Para el líder del PRO, el exfuncionario representaba el ala del Gobierno con la que se podía dialogar sin las estridencias o “disputas internas” que caracterizan a otros sectores libertarios (un dardo para Karina Milei).

El factor “Provincia de Buenos Aires” sería el punto donde sus caminos podrían cruzarse formalmente. En marzo de 2026, durante su visita a Expoagro, Francos no descartó una candidatura para las legislativas de 2027: “Es un desafío enorme... me encantaría”. Y el expresidente sabe que para que el PRO sobreviva como fuerza autónoma, necesita figuras que midan bien en territorio bonaerense pero que no espanten al votante de Milei.

Francos encajaría en ese perfil de “puente”. Al ser bonaerense de nacimiento (aunque con domicilio en CABA), la jugada de Macri podría ser ofrecerle una plataforma de unidad. ¿Se sumará orgánicamente? Más que una incorporación al partido, se habla de una alianza estratégica.

Francos sigue manteniendo una “relación cordial” con Macri (se los vio juntos y muy cercanos en eventos diplomáticos recientes). Aunque el exjefe de Gabinete defiende el rumbo económico de Milei, su salida dejó una herida abierta.

Macri podría capitalizar esa experiencia de Francos para armar una estructura de “centroderecha racional” que compita o negocie desde una posición de mayor fuerza con los libertarios de cara a 2027. El exjefe de Gabinete hoy funciona como un “ministro sin cartera” pero que tiene mejor diálogo con Macri que con el núcleo duro de la Casa Rosada (el entorno de Santiago Caputo o Adorni). Si el PRO decide presentar una lista propia o encabezar una coalición en la Provincia de Buenos Aires, el nombre de Guillermo Francos estaría en la mesa de negociaciones, dicen desde el macrismo.

¿SE ALEJA DEL GOBIERNO? ¿SERÁ CANDIDATO?

Recientemente, Macri ha expresado preocupaciones públicas sobre la implementación de políticas, señalando que “señalar lo que está mal no es debilitar al Gobierno, sino proteger el cambio”. Sus focos de crítica suelen ser la gestión de la inflación en centros urbanos y la falta de una reforma tributaria más agresiva.

De todos modos, tras las legislativas de 2025 —donde en muchos distritos el PRO y La Libertad Avanza (LLA) compitieron o negociaron bajo términos muy duros impuestos por los Milei— Macri busca recuperar la “escudería” propia. No quiere que el PRO sea absorbido por LLA, sino que se mantenga como una alternativa con experiencia de gestión.

¿Volverá a ser candidato a Presidente en 2027? La respuesta hoy en su entorno es un “no descarta, pero no busca”. Sin embargo, dentro del PRO ha comenzado a circular un rumor de “operativo clamor”. Algunos dirigentes sostienen que, ante la falta de otros candidatos naturales con peso nacional en el partido, Macri debería ser quien encabece la propuesta en 2027 si no se logra una fusión satisfactoria con Milei.

Públicamente, Macri insiste en que su prioridad es “formar a la nueva generación” y fortalecer la Fundación Pensar. En entrevistas recientes de abril y mayo de 2026, ha dicho que hoy no está en sus planes ser candidato debido al costo personal y familiar, pero sus movimientos territoriales (visitas a gobernadores de Chaco y Corrientes, presencia en Expoagro) sugieren que mantiene su capital político activo por si el escenario lo requiere.

También creen en su entorno que gran parte de su decisión dependerá de la evolución de la economía. Si el Gobierno de Milei llega fuerte a 2027, lo más probable es que Macri acompañe una gran coalición. Si el Gobierno sufre un desgaste mayor, podría presentarse como la opción de “cambio con gestión y racionalidad”.