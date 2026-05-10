Escamas que curan: un giro inesperado para la vista

La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
La sombra de Cámpora que se proyecta a la pelea del PJ y una crisis que no cede
La defensa de Adorni divide aguas en el Gobierno y genera reacciones disímiles
VIDEO. Nachito, el perro que todavía “da viajes” en la parada del Hospital Español
VIDEO. Tensión en Psicología: entre la violencia y la “libertad” de voces
Los chicos y el desafío de imaginar un futuro laboral en épocas inciertas
De tango a zumba: el baile gana terreno entre los adultos mayores
VIDEO. Una muerte cada seis días: la tragedia vial no se detiene en la Región
La Provincia, castigada: un reparto de fondos desigual que no afloja
A pesar del ajuste fiscal, Milei se endeudó más que Kicillof
La caída de la actividad empieza a colarse en el pago de impuestos
Números que sugieren un repunte económico e indicadores que generan alertas y desconfianza
Adorni: a los viajes y las propiedades también se suman las criptomonedas
Cómo reconvirtieron su industria textil Italia, Corea y Turquía: lecciones que Argentina ignora
“Superzapatillas”: la clave para bajar las dos horas en el maratón
Residuos: la municipalización del servicio, en el ojo de la tormenta
Miles de hogares bonaerenses pagarían más por el servicio de gas
Presuntas coimas con el SIRA: la Justicia apunta a exfuncionarios
VIDEO. Olas gigantes, anegamientos, destrozos y drama en la Costa
Detectan una recuperación en la venta de viviendas del Área Metropolitana
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una idea que parece salida del mar podría cambiar la forma en que vemos —literalmente— la medicina del futuro. Investigadores de la Universidad de Granada desarrollaron un innovador biotejido a partir de escamas de peces, con el objetivo de regenerar la córnea, esa delicada capa transparente del ojo que tiene escasa capacidad de reparación. El avance no es menor: hoy, muchos pacientes con enfermedades corneales dependen de trasplantes, sujetos a la disponibilidad de donantes. Este nuevo material busca ofrecer una alternativa eficaz y más accesible. Las escamas, especialmente de especies mediterráneas como la gallineta, presentan propiedades sorprendentes: son transparentes, resistentes y biológicamente compatibles. Tras un proceso que incluye desmineralización y adaptación de su superficie, el biomaterial permite que células corneales crezcan sobre él. Los resultados preliminares, tanto en laboratorio como en modelos animales, muestran buena integración, seguridad y ausencia de toxicidad. Además del impacto médico, el desarrollo tiene un costado ecológico: reutiliza un residuo que representa gran parte de los desechos pesqueros, reduciendo su impacto ambiental. Aunque aún queda camino hasta su uso clínico, este biotejido abre una puerta prometedora: transformar un descarte en una solución que podría devolver la visión a miles de personas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí