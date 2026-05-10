Tierra del Fuego dice que el turismo no se vio afectado

Las autoridades de turismo de Tierra del Fuego aseguraron que el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius no provocó consecuencias negativas en la actividad turística ni en la temporada de cruceros que opera desde Ushuaia.

El secretario del Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur), Juan Manuel Pavlov, señaló que desde que se conoció la situación sanitaria “no se han registrado cancelaciones ni situaciones traumáticas para la actividad”, y sostuvo que la operatoria continúa con normalidad.

El funcionario también descartó que el episodio pueda generar efectos a largo plazo sobre el turismo internacional en la provincia. “La información es clara: no hay antecedentes de hantavirus en Tierra del Fuego”, afirmó.

Desde el gobierno fueguino insistieron en que no existen casos activos en la provincia y remarcaron que jamás se registraron contagios locales.