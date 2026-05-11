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Deportes |EL PLATENSE AYRTON GIMÉNEZ GANÓ POR DESCALIFICACIÓN DE SU RIVAL

Una pelea que bordeó lo callejero

Una pelea que bordeó lo callejero

Ayrton Giménez posa con el cinturón Tras el combate con uncos / CIT

Adrián D’Amelio

Adrián D’Amelio
adamelio@eldia.com

11 de Mayo de 2026 | 03:12
Edición impresa

El segundo tramo de la pelea tuvo poco de profesional. Ayrton “Pacman” Giménez retuvo el título Latino Superpluma OMB tras la descalificación de su rival, Juan Cruz “El Diablo” Uncos, cuando corría el noveno asalto del combate pactado a diez, que tuvo como escenario el Polideportivo “Víctor Nethol” de la sede de Gimnasia de calle 4.

Sin lugar a dudas, el trámite de la pelea en la segunda parte rondó casi por lo vulgar y hasta por lo callejero por la actitud poco profesional de Uncos, que por sus acciones antirreglamentarias debería recibir un severa sanción de parte de la FAB.

A poco de haber comenzado el noveno round, una pegada de Uncos impacta en Giménez, pero el púgil platense también se resbala y cae a la lona. En ese momento con el Pacman totalmente indefenso recibe un golpe de Uncos, que le podría haber provocado daños severos a Giménez si la derecha hubiera tenido mejor dirección.

En concreto, Giménez no tuvo su mejor pelea, pero como un púgiles como Uncos (también recibió descuento de puntos por un cabezazo y por pegar repetidamente goles en la nuca del adversario, el boxeo se desnaturaliza por completo.

 

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