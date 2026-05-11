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El Galatasaray premió a la China Suárez luego de lograr el campeonato en Turquía: "Usted es la heroína invisible"

El Galatasaray premió a la China Suárez luego de lograr el campeonato en Turquía: "Usted es la heroína invisible"
11 de Mayo de 2026 | 10:26

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Es el segundo Día de la Madre que la China Suárez pasa en Turquía y el Galatasaray volvió a hacerle llegar un presente.

Justo en el fin de semana en el que se consagraron campeones de la Liga, el club destacó el rol importante de la actriz en el estado anímico de Mauro Icardi, que fue una de las figuras del equipo.

Así, la China Suárez subió a sus redes sociales una foto de los regalos que le hizo el Galatasaray.

Entonces, el equipo turco le envió un ramo de rosas amarillas y rojas, los colores del club. Asimismo, le envió una carta reveladora, que podría molestarle a Wanda Nara. "Usted es la heroína invisible detrás del éxito en el campo. Su amor y apoyo son una de las partes más valiosas de este camino hacia el éxito", afirmaron.

"Gracias por el amor, la paciencia y el apoyo que siempre transmite. Feliz Día de la Madre", cierra la carta y firmaron como "La Familia del Galatasaray".

Sin dudas, de esta manera, el club destaca el rol clave de la China Suárez para Mauro Icardi, algo que el entorno del futbolista remarcó muchas veces y ella misma lo demostró.

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Por otra parte, tal cual lo publicó este diario, cabe recordar que la China eligió faltar a los Premios Platino para estar presente para él, en un fin de semana importante.

 

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