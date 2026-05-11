Gimnasia: se hizo valer y pasó a semifinales en básquet

Gimnasia tuvo un mejor cierre para obtener el cuarto punto de la serie (3-1) y acceder a las semifinales de la Liga Argentina de básquet. El conjunto albiazul se impuso 86 a 83 a Barrio Parque de Córdoba y en la siguiente instancia se estará enfrentando a Lanús.

El equipo dirigido técnicamente por Fabián Renda la tuvo que remar en el final, ya que siempre estuvo abajo en el marcador e inclusive en el último cuarto se encontró con una desventaja de nueve puntos a falta de cinco minutos para el cierre.

Renda fue reacomodando las piezas con un tiempo muerto, pero también apareció en escena el “sexto hombre” en cancha: el público tripero que otra vez volvió a colmar el Polideportivo de calle 4.

El equipo reaccionó y fue a la caza de la victoria que le permita cerrar la llave y tener que ir a Córdoba para un quinto partido.

Ahí, las pulsaciones empezaron a sentirse más fuerte. El corazón del Lobo lo llevó adelante al equipo fue acortando la diferencia en el marcador; mientras que la visita comenzó a equivocarse en los lanzamiento. Gimnasia fue encontrando el aro para terminar ganando por tres puntos y poner la mira en Lanús.

Si bien no esta resuelta, la serie con el granate comenzaría entre viernes o sábado. Poco importó porque Gimnasia está en semifinales y también en el Poli se festejó el triunfo de Lobo en Liniers con una pantalla gigante que se puso en el gimnasio de calle 4.