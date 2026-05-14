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Crisis extrema en Cuba: el director de la CIA aterrizó en La Habana en medio de amenazas de Trump

Crisis extrema en Cuba: el director de la CIA aterrizó en La Habana en medio de amenazas de Trump
14 de Mayo de 2026 | 19:27

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Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba atraviesan su momento más crítico en décadas, en una escalada que combina diplomacia de inteligencia, sanciones asfixiantes y una crisis social interna que estalló en las últimas horas. Este jueves, en un movimiento sorpresivo, el director de la CIA, John Ratcliffe, encabezó una delegación estadounidense en La Habana para reunirse con representantes del Ministerio del Interior cubano.

Según un comunicado publicado en el medio estatal Cuba Debate, el encuentro tuvo como eje el "interés mutuo en la cooperación bilateral en seguridad". Sin embargo, el trasfondo es mucho más oscuro: Washington presiona por reformas profundas en el sistema económico y político cubano, algo que el gobierno de Miguel Díaz-Canel rechaza bajo el argumento de la soberanía nacional.

El clima de hostilidad se vio agravado por declaraciones recientes de Donald Trump, quien expuso su intención de "tomar" Cuba "casi de inmediato", un escenario de agresión militar que La Habana asegura estar preparada para combatir.

Asimismo, la Casa Blanca impuso un bloqueo petrolero total y amenazó con aranceles a cualquier país que suministre crudo a la isla. El impacto es devastador ya que el ministro de Energía cubano, Vicente de la O Levy, confirmó que las reservas de combustible se agotaron, dejando a todo el país sin luz.

La situación interna alcanzó su punto más crítico durante la noche del miércoles. Protestas masivas estallaron en diversos barrios de La Habana luego de apagones que superaron las 24 horas. Los residentes, desesperados por la pérdida de sus reservas de alimentos y la falta de suministro eléctrico, salieron a las calles en medio de una crisis energética que ya es considerada como la más grave de los últimos años.

Pese a este escenario de colapso, el Gobierno cubano aprovechó la visita del jefe de la CIA para reiterar que la isla "no apoya ni permite organizaciones terroristas" y que no existen bases militares extranjeras en su territorio que representen una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

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