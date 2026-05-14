Allanamiento en Ringuelet por amenazas y un intento de usurpación: secuestraron municiones

Un importante despliegue policial se llevó a cabo este jueves en Ringuelet con el fin de desarticular una red de hostigamiento vecinal. El operativo, coordinado por la Comisaría 6ª, surge como respuesta a un violento episodio ocurrido días atrás, donde un joven resultó herido y su familia fue amedrentada bajo amenazas de muerte para abandonar su vivienda.

Los hechos que desencadenaron la investigación tuvieron lugar el pasado 8 de mayo en la intersección de las calles 515 y 116. En esa oportunidad, el implicado de 27 años, fue atacado con un proyectil de piedra que le ocasionó lesiones en el cráneo. De acuerdo con los testimonios recogidos por los investigadores, el principal sospechoso se presentó posteriormente en el barrio portando un arma de fuego para intimidar a los allegados de la víctima con el objetivo de ocupar ilegalmente su domicilio.

Con las pruebas recolectadas, la justicia otorgó dos órdenes de registro domiciliario para fincas vinculadas al autor y a su hermana, señaladas como posibles lugares de ocultamiento del armamento utilizado en las amenazas. El procedimiento contó con el respaldo de diversos Gabinetes Técnicos Operativos (GTO), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y personal de Infantería.

Como resultado de las requisas en los objetivos de calle 518 y calle 517, los efectivos lograron el secuestro de siete municiones intactas calibre 9 mm, aptas para ser utilizadas en armas de guerra.

Durante el despliegue, las fuerzas de seguridad procedieron a la aprehensión de una joven, de 20 años, que se encontraba en uno de los domicilios allanados.

La causa se encuentra bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial de La Plata. El magistrado interviniente avaló lo actuado por la Superintendencia de la Región Capital 1 y dispuso las diligencias de rigor para avanzar con el procesamiento de los implicados. La policía mantiene las tareas de vigilancia en la zona para garantizar la integridad de la familia damnificada y prevenir nuevos intentos de usurpación en el barrio.