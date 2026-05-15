Cuba, otra vez castigada por un severo apagón

Adorni sumó dos viajes relámpago y ordenan más medidas de prueba
Tras un pago de IOMA, los médicos platenses levantaron la protesta
Falsa cita en La Plata: una trampa sexual que acabó en extorsión
Emmanuel Horvilleur: “Siempre hice canciones bailables, buscando la luz”
Casa Metro presenta “La Luna Cautiva” y un show inmersivo con canciones de Fito Páez
El Senado votó pliegos judiciales, incluido el de Mahiques padre
El PJ bonaerense lanzó su escuela de formación política hacia 2027
Reclamo sindical en 7 y 50 contra el impacto del ajuste en el sistema sanitario
Diputado libertario: desde Milagro Sala al Tesla de US$ 250 mil
Las canastas básicas también con menos aumentos: 1,1% y 2,5%
El efectivo vuelve a ser atractivo: descuentos de hasta el 40% en comercios
Actividades: talleres en Villa Elisa, clases de plástica, festejo de jubilados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Cuba volvió a quedar a oscuras tras una nueva caída parcial de su sistema energético que dejó sin electricidad a buena parte del país, sobre todo a las provincias orientales. El apagón ocurrió a la madrugada y fue uno de los más severos de los últimos meses, en medio de una crisis energética cada vez más profunda.
La estatal Unión Eléctrica dijo que el servicio comenzó a restablecerse de forma gradual, aunque sin precisar cuándo se normalizará totalmente. La situación desató protestas espontáneas en distintos barrios de La Habana, donde vecinos golpearon cacerolas y prendieron fuego a cestos de basura para reclamar por los cortes. La falta de combustible golpea con fuerza a la isla. El gobierno admitió que la situación es “crítica” tras agotarse el petróleo enviado por Rusia a fines de marzo. Cuba apenas produce el 40% del combustible que consume y depende de importaciones para sostener el sistema.
Mientras tanto, miles de familias soportan apagones de hasta 24 horas, alimentos echados a perder y temperaturas sofocantes sin ventilación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí