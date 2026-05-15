Cuba, otra vez castigada por un severo apagón

Cuba volvió a quedar a oscuras tras una nueva caída parcial de su sistema energético que dejó sin electricidad a buena parte del país, sobre todo a las provincias orientales. El apagón ocurrió a la madrugada y fue uno de los más severos de los últimos meses, en medio de una crisis energética cada vez más profunda.

La estatal Unión Eléctrica dijo que el servicio comenzó a restablecerse de forma gradual, aunque sin precisar cuándo se normalizará totalmente. La situación desató protestas espontáneas en distintos barrios de La Habana, donde vecinos golpearon cacerolas y prendieron fuego a cestos de basura para reclamar por los cortes. La falta de combustible golpea con fuerza a la isla. El gobierno admitió que la situación es “crítica” tras agotarse el petróleo enviado por Rusia a fines de marzo. Cuba apenas produce el 40% del combustible que consume y depende de importaciones para sostener el sistema.

Mientras tanto, miles de familias soportan apagones de hasta 24 horas, alimentos echados a perder y temperaturas sofocantes sin ventilación.