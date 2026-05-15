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El Mundo |VÍNCULO POLÉMICO

Un banquero preso salpica a un hijo de Bolsonaro

Un banquero preso salpica a un hijo de Bolsonaro
15 de Mayo de 2026 | 01:51
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El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y actual aspirante presidencial, quedó envuelto en una fuerte polémica tras revelarse un audio en el que le pide dinero a un banquero hoy detenido por una presunta estafa multimillonaria.

La grabación, difundida por The Intercept Brasil, muestra a Flávio hablando con Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master, investigado tras el colapso de la entidad financiera, que dejó deudas por más de 7.000 millones de dólares.

“Me incomoda estar pidiéndote”, se escucha decir al senador, quien explica que necesitaba fondos para una película sobre la vida de su padre, Jair Bolsonaro.

Según la investigación, Vorcaro habría prometido invertir 24 millones de dólares en el filme “Dark Horse”, protagonizado por el actor estadounidense Jim Caviezel. Parte de ese dinero ya habría sido entregado antes de la caída del banco y del arresto del financista. Flávio Bolsonaro negó cualquier ilegalidad.

Aseguró que se trató de un patrocinio privado para una producción privada, “sin dinero público”. También sostuvo que conoció al banquero antes de que existieran sospechas sobre él.

El escándalo sacudió la campaña electoral brasileña y el oficialismo de Luiz Inácio Lula da Silva exigió investigar el caso “hasta las últimas consecuencias”.

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