En un jardín quedaron las “huellas” del delito

Delincuentes ingresaron al jardín de infantes “Huellas”, ubicado en avenida 44 entre 148 y 149, en la localidad platense de San Carlos, y sustrajeron distintos elementos de valor.

Según denunció el representante legal de la institución, el hecho fue descubierto el pasado martes 12 de mayo alrededor de las 7 de la mañana, cuando una empleada de limpieza llegó al establecimiento para iniciar su jornada laboral.

En ese momento constató que una puerta que comunica una de las salas con el sector trasero del jardín había sido violentada en su cerradura. Al revisar el interior, advirtieron el faltante de prendas de vestir, un horno eléctrico, un juego de parlantes bluetooth y una notebook.

De acuerdo al relato, el establecimiento cuenta con sistema de alarma, pero por razones que se procuran determinar no se activó durante la intrusión.

La denuncia ya fue radicada y se investiga el hecho para dar con sus autores.

El mismo centro educativo, cabe recordar, había sido escenario de otro golpe de envergadura, cuando en diciembre pasado desconocidos sustrajeron más de 15 millones de pesos de los sueldos.