Golpearon a un hombre en la puerta de su casa y le quitaron una moto

Un hombre de 60 años sufrió un violento asalto, en la tarde del miércoles, cuando llegó en moto a la puerta de su vivienda en Los Hornos, donde fue abordado por dos delincuentes, uno de ellos con una mochila roja de la empresa de delivery “Pedidos Ya”.

Según lo que trascendió de fuentes policiales de esa zona, el hecho de inseguridad se produjo a las 6 de la tarde en la calle 67 entre 133 y 134.

Fue en esas circunstancias que la víctima del robo, se indicó, “llegó a su casa en su moto Yamaha, modelo Tenere Adventure, de color marrón, cuando vio que se le acercaron dos desconocidos en una 110 descachada”.

Un vocero cercano a la investigación reveló que uno de esos sujetos “tenía una mochila roja similar a la de la empresa Pedidos Ya”.

INSULTOS, GOLPES Y ROBO

Seguidamente, hizo saber que al damnificado “enseguida comenzaron a insultarlo, a pegarle y a amenazarlo con un arma de fuego”.

Luego refirió que “el hombre no entendía nada, porque de un instante a otro se encontró con dos tipos que lo agredieron verbal y físicamente, para después despojarlo de su moto”, cuyas características no fueron precisadas.

Por lo que alcanzaron a observar ocasionales testigos, los delincuentes se alejaron raudamente del lugar circulando en contramano por la calle 67 en dirección a 134.

El hombre asaltado radicó la denuncia en la comisaría tercera y ahora los pesquisas aguardan identificar a los motochorros a través de cámaras de seguridad.

En el barrio, el hecho generó indignación, ya que la inseguridad sería moneda corriente.

Por eso, como sucede en otros sitios de La Plata, reclaman mayor presencia policial para patrullajes preventivos.