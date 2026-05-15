Golpearon a un hombre en la puerta de su casa y le quitaron una moto

Tras el dato de la inflación de abril, cuánto aumentará el transporte público en La Plata durante junio
Tras el dato de la inflación de abril, cuánto aumentará el transporte público en La Plata durante junio
FOTOS | Instalaron una carpa sanitaria en 7 y 50 contra "el ajuste en salud"
Adorni sumó dos viajes relámpago y ordenan más medidas de prueba
Cortes de luz programados para este viernes en La Plata: cuáles son las zonas afectadas
VIDEO. Robaron en la puerta del Ministerio de Trabajo en La Plata y los atraparon a las pocas cuadras
Tras un pago de IOMA, los médicos platenses levantaron la protesta
El Concurso de EL DIA por las figuritas del Mundial ya tiene a su primer ganador
Vecinos de Tolosa denuncian incumplimientos en seguridad y reclaman más policías a seis meses de un acuerdo
VIDEO. Tensión y versiones cruzadas tras un violento operativo en un lavadero de autos de Gonnet
VIDEO. Néstor Ortigoza, a las piñas en un reconocido boliche de zona Norte tras defender a su novia Rocío Oliva
Un ex gobernador se le planta a Kicillof y pide internas en el peronismo: "Voto popular"
La curiosa reacción de Rial cuando le preguntaron por la vuelta de Tinelli al Bailando
¡Al horno! Detectan conexiones eléctricas clandestinas en 15 locales de una cadena de venta de empanadas
Con el aumento por inflación, ¿cuánto cobrarán los jubilados en junio?
Nueva crisis en el Real Madrid: Mbappé expuso su interna con Arbeloa y crecen los rumores de salida
Estudiantes vs Flamengo, por la Copa Libertadores: salieron a la venta las entradas
Luque mostró la autopsia de Maradona y Gianinna se descompuso en la sala
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Milei dijo que enfrentó un “intento de golpe de Estado” con “los medios, políticos y empresarios como cómplices”
VIDEO. Drama y reclamo en La Plata: denuncian que IOMA adeuda más de un año de internación domiciliaria a un joven con discapacidad
Intendentes de todo el país reclamaron desde Rosario al Gobierno nacional la restitución de fondos retenidos
En un año se cuadriplicaron las deudas "irrecuperables" con billeteras virtuales
Escapaban de la policía en La Plata, abandonaron una escopeta con municiones y se dieron a la fuga
Gran Hermano 2026: Luana Fernández sorprendió a la Bomba tucumana al confesar que tuvo “algo” con su hijo
Tras el escándalo en el Congreso, El Tesla Cybertruck del diputado de LLA fue remolcado por una grúa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un hombre de 60 años sufrió un violento asalto, en la tarde del miércoles, cuando llegó en moto a la puerta de su vivienda en Los Hornos, donde fue abordado por dos delincuentes, uno de ellos con una mochila roja de la empresa de delivery “Pedidos Ya”.
Según lo que trascendió de fuentes policiales de esa zona, el hecho de inseguridad se produjo a las 6 de la tarde en la calle 67 entre 133 y 134.
Fue en esas circunstancias que la víctima del robo, se indicó, “llegó a su casa en su moto Yamaha, modelo Tenere Adventure, de color marrón, cuando vio que se le acercaron dos desconocidos en una 110 descachada”.
Un vocero cercano a la investigación reveló que uno de esos sujetos “tenía una mochila roja similar a la de la empresa Pedidos Ya”.
Seguidamente, hizo saber que al damnificado “enseguida comenzaron a insultarlo, a pegarle y a amenazarlo con un arma de fuego”.
Luego refirió que “el hombre no entendía nada, porque de un instante a otro se encontró con dos tipos que lo agredieron verbal y físicamente, para después despojarlo de su moto”, cuyas características no fueron precisadas.
LE PUEDE INTERESAR
En un jardín quedaron las “huellas” del delito
Por lo que alcanzaron a observar ocasionales testigos, los delincuentes se alejaron raudamente del lugar circulando en contramano por la calle 67 en dirección a 134.
El hombre asaltado radicó la denuncia en la comisaría tercera y ahora los pesquisas aguardan identificar a los motochorros a través de cámaras de seguridad.
En el barrio, el hecho generó indignación, ya que la inseguridad sería moneda corriente.
Por eso, como sucede en otros sitios de La Plata, reclaman mayor presencia policial para patrullajes preventivos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí