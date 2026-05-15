Operativo “tormenta negra” sobre todas los asentamientos porteños

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante ayer jueves un megaoperativo integral y simultáneo de orden y seguridad denominado “Tormenta Negra”, con despliegues en las villas 31, 1-11-14, 21-24 y Zavaleta, además de Ciudad Oculta, Barrio 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrio 15, INTA-Bermejo, Padre Mujica, Cildañez y Barrio Mitre.
Del procedimiento participaron más de 1.500 efectivos de distintas divisiones de la Policía de la Ciudad, entre ellas Pacificación de Barrios, Orden Urbano, Seguridad Comunal, Unidades Especiales, Tránsito y Transporte, Investigaciones, Dirección de Alcaldías y Bomberos.
El operativo contó además con el apoyo aéreo de dos helicópteros y un vehículo blindado “Fénix”. A su vez, intervinieron 165 agentes de diferentes áreas del Gobierno porteño, entre ellas la Agencia Gubernamental de Control (AGC), la Dirección General de Fiscalización (DGFIS), el Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores (PROCOM), agentes de tránsito y personal del SAME.
Según se informó oficialmente, las tareas incluyeron el cierre de cuatro búnkers narco identificados en Zavaleta, Fraga y las villas 31 y 15, controles aleatorios a vehículos y personas en zonas consideradas de alta conflictividad, inspecciones a locales de venta de celulares, consultorios médicos ilegales y comercios con mercadería peligrosa, además del retiro de vehículos abandonados, limpieza del espacio público e inspección de chatarrerías.
También se realizaron controles de tránsito para prevenir delitos, reducir la circulación irregular de vehículos y disminuir la siniestralidad vial.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, siguió el desarrollo del operativo desde el Centro de Monitoreo Urbano del Instituto Superior de Seguridad Pública, ubicado en Villa Lugano.
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“Hay varios detenidos en las 15 villas y estamos trabajando codo a codo con los fiscales de flagrancia. Estos operativos de saturación intentan encontrar al delito donde se esconde”.
“Es un operativo que busca devolverle tranquilidad a la ciudad y al barrio. En estos barrios hay muchas personas que viven que son buenas, tranquilas, trabajadoras, pero hay mucha gente que es delincuente y a esos son los que vinimos a buscar, a los delincuentes”, agregó Macri.
En chequeos aleatorios de identidad, se supo que se concretaron 98 arrestos, al encontrarse a personas que tenían órdenes de captura por delitos de robo, hurto, lesiones, encubrimiento, y desobediencia y resistencia a la autoridad. También se indicó que fueron labradas 15.000 infracciones a conductores de vehículos.
En la villa 31, en el barrio porteño de Retiro, estuvo el ministro de Seguridad de la ciudad, Horacio Giménez, que marcó con un aerosol uno de los lugares que fueron detectados como búnker de venta de drogas.
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